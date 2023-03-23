В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
34 минуты назад

В свежем трейлере The King of Fighters 15 показали бойца из будущего дополнения

Игромания.руиещё 1

Авторы The King of Fighters XV показали свежий трейлер, посвящённый новому бойцу файтинга — Киму Капхвану. Его выпустят этой весной в составе платного дополнения, а первыми смогут опробовать героя посетители выставки EVO Japan 2023. Кроме того, тогда же выйдет и общедоступное обновление.

В свежем трейлере The King of Fighters XV показали нового бойца
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ким — молодой мастер тхэквондо, обладающий ловкостью и силой. В ролике он наносит противникам серию молниеносных ударов, в которых чаще всего использует ноги. Также у него будет несколько дополнительных костюмов, одним из которых стало белое кимоно. Ким сражается за справедливость и не прощает зла.

The King of Fighters XV вышла в 2022 году и доступна на PC, PlayStation и Xbox Series. Файтинг станет частью масштабного мероприятия EVO 2023.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий