В свежем трейлере The King of Fighters XV показали нового бойца

Авторы The King of Fighters XV показали свежий трейлер, посвящённый новому бойцу файтинга — Киму Капхвану. Его выпустят этой весной в составе платного дополнения, а первыми смогут опробовать героя посетители выставки EVO Japan 2023. Кроме того, тогда же выйдет и общедоступное обновление.

Ким — молодой мастер тхэквондо, обладающий ловкостью и силой. В ролике он наносит противникам серию молниеносных ударов, в которых чаще всего использует ноги. Также у него будет несколько дополнительных костюмов, одним из которых стало белое кимоно. Ким сражается за справедливость и не прощает зла.