В Cети начали появляться полные прохождения ремейка Resident Evil 4

В сети начали появляться записи полного прохождения ремейка Resident Evil 4 в связи с падением тематического эмбарго.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Некоторые издания и YouTube-каналы пока опубликовали первые минуты и часы новинки, однако при желании пользователи уже могут обнаружить «истинную» концовку проекта, поэтому заинтересованным стоит опасаться всевозможных спойлеров.

Впрочем, вряд ли основная часть материалов станет большим сюрпризом для игроков, учитывая недавнюю утечку, где показали несколько часов геймплея. Те видео уже удалили, но многие успели с ними ознакомиться до исчезновения.

Релиз ремейка Resident Evil 4 намечен на 24 марта для PC, PlayStation и Xbox Series. Недавно Capcom опубликовала третий эпизод аниме-сериала по мотивам игры, а ещё стал известен размер проекта на консолях PlayStation.