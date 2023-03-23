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45 минут назад

В сети начали появляться полные прохождения ремейка Resident Evil 4

Игромания.ру

В сети начали появляться записи полного прохождения ремейка Resident Evil 4 в связи с падением тематического эмбарго.

В Cети начали появляться полные прохождения ремейка Resident Evil 4
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Некоторые издания и YouTube-каналы пока опубликовали первые минуты и часы новинки, однако при желании пользователи уже могут обнаружить «истинную» концовку проекта, поэтому заинтересованным стоит опасаться всевозможных спойлеров.

Впрочем, вряд ли основная часть материалов станет большим сюрпризом для игроков, учитывая недавнюю утечку, где показали несколько часов геймплея. Те видео уже удалили, но многие успели с ними ознакомиться до исчезновения.

Релиз ремейка Resident Evil 4 намечен на 24 марта для PC, PlayStation и Xbox Series. Недавно Capcom опубликовала третий эпизод аниме-сериала по мотивам игры, а ещё стал известен размер проекта на консолях PlayStation.

Первые 17 минут ремейка

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