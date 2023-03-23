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1 час назад

Фото: в файлах Counter-Strike 2 нашли два новых ножа

Чемпионат.com

Вчера Valve анонсировала долгожданную Counter-Strike 2. Сегодня известный инсайдер и датамайнер Максим Gabe Follower Полетаев обнаружил в файлах шутера сразу два новых вида ножа. Своими находками он поделился в Telegram-канале.

В файлах Counter-Strike 2 нашли два новых ножа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Один из ножей чем-то напоминает мачете или кукри. У второго ножа можно увидеть двойное лезвие. Судя по всему, эти два ножа появятся в Counter-Strike 2 в ближайшее время. Официально о добавлении шутера Valve ещё не говорила.

GABE FOLLOWER

Counter-Strike 2 представляет собой ту же CS:GO, но намного детализированнее и лучше. Шутер перевели на движок Source 2, позволив сделать графику красивее.

Тестирование шутера уже стартовало. На Twitch уже можно найти множество тематических прямых трансляций проекта.

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