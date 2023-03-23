В Elden Ring добавили поддержку трассировки лучей

FromSoftware выпустила новый патч для Elden Ring — он уже доступен на ПК и консолях. Разработчики пока не опубликовали список изменений, однако игроки уже заметили самое важное нововведение: ролевой экшен теперь поддерживает трассировку лучей.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Датамайнер Лэнс Макдональд показал, как реализован рейтрейсинг в игре. Кажется, что каких-либо заметных изменений в картине нет, однако включенная опция значительно снижает производительность, добавляя лишь немного улучшенное затенение для растений и объектов на расстоянии.

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