Atari купит студию-разработчика ремастеров Doom 64 и Quake

Nightdive и Atari связывают долгая совместная история и любовь к старым играм. Приобретение позволит Atari обогатить свою большую библиотеку интеллектуальной собственности, а также задействовать издательские возможности и технологии Nightdive Studios для поддержки собственной стратегии роста, ориентированной на ретро.

Nightdive Studios в свою очередь получает поддержку со стороны Atari, которая поможет ей в развитии бизнеса и расширении возможностей. Напомним, что в настоящее время студия работает над ремейком System Shock — недавно его релиз для PC перенесли на 30 мая. Для консолей PlayStation и Xbox проект выйдет позже.