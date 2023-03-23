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1 час назад

Atari покупает студию-разработчика ремастеров System Shock, Doom&nbsp;64 и Quake

Игромания.ру

Компания Atari объявила о покупке Nightdive Studios, американской студии-разработчика ремастеров System Shock (и ремейка игры), Blood, Doom 64, Quake и не только.

Atari купит студию-разработчика ремастеров Doom 64 и Quake
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Nightdive и Atari связывают долгая совместная история и любовь к старым играм. Приобретение позволит Atari обогатить свою большую библиотеку интеллектуальной собственности, а также задействовать издательские возможности и технологии Nightdive Studios для поддержки собственной стратегии роста, ориентированной на ретро.

Nightdive Studios в свою очередь получает поддержку со стороны Atari, которая поможет ей в развитии бизнеса и расширении возможностей. Напомним, что в настоящее время студия работает над ремейком System Shock — недавно его релиз для PC перенесли на 30 мая. Для консолей PlayStation и Xbox проект выйдет позже.

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