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46 минут назад

Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года — Valve показала кадры из новой игры

Cq.ruиещё 3

Valve официально анонсировала Counter-Strike 2. Как и ожидалось, это будет улучшенная версия Counter-Strike: Global Offensive на Source 2.

Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года — Valve показала кадры из новой игры
Фото: Cq.ruCq.ru

Разработчики поделились тремя геймплейными роликами, в которых рассказали о ключевых изменениях новой CS:GO. Игроков ждет не только обновленная графика, но и улучшенное освещение, отражения и дым от гранат, а также измененные карты и система динамического тикрейта серверов. Релиз Counter-Strike 2 состоится летом 2023 года. Точной даты пока нет. Вероятно, в скором времени Valve поделится новыми подробностями или даже объявит о тестировании.

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