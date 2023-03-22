Counter-Strike 2 выйдет летом 2023 года — Valve показала кадры из новой игры

Разработчики поделились тремя геймплейными роликами, в которых рассказали о ключевых изменениях новой CS:GO. Игроков ждет не только обновленная графика, но и улучшенное освещение, отражения и дым от гранат, а также измененные карты и система динамического тикрейта серверов. Релиз Counter-Strike 2 состоится летом 2023 года. Точной даты пока нет. Вероятно, в скором времени Valve поделится новыми подробностями или даже объявит о тестировании.