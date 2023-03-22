Обзор игры Scars Above: на стыке Metroid и Dark Souls

Сербская студия Mad Head Games и издательство Prime Matter выпустили на всех современных платформах игру Scars Above. У нее практически полностью отсутствовала хоть сколько-то заметная промо-кампания. Релиз прошел для многих незамеченным, поэтому в этом тексте разберемся, стоит ли на нее тратить время.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Scars Above - это экшен от третьего лица в научно-фантастическом сеттинге. По сюжету на околоземной орбите появляется огромный космический объект, названный метаэдром. Для того, чтобы выяснить природу его происхождения, собирается команда ученых в количестве четырех человек и отправляется для установления контакта с потенциальными пришельцами.

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При стыковке что-то ожидаемо идет не по плану, и астронавты телепортируются неведомой силой на неизвестную планету с крайне недоброжелательной фауной.

Играть предстоит за Кейт Уорд - она биолог и инженер - практически фем-версия Айзека Кларка. Как настоящий ученый по ходу развития событий она ведет собственные научные записи, наговаривая полученные данные в диктофон. Этот аспект очень органично вписан в историю. Как и вышеупомянутый протагонист серии Dead Space главная героиня не является солдатом или воином, поэтому с проявлениями враждебной среды она борется с помощью оружия и гаджетов, переделанных из рабочих инструментов и приспособлений.

Вообще концентрация оммажей к различной жанровой классике очень высокая. Где-то ощущаются четкие вайбы советской фантастики, вроде Ивана Ефремова, Кира Булычева и Стругацких, а в других моментах очевидно веет "голивудщиной", вдохновленной "Чужим" Ридли Скотта с внезапными хоррорными скримерами и "Космической одиссеей 2001 года" Стэнли Кубрика.

При этом на катсцены и нормальную лицевую анимацию денег либо не хватило, либо на них сильно сэкономили. Результат получился плачевный - в худших традициях Mass Effect: Andromeda. Во многом поэтому Кейт воспринимается как безэмоциональное нехаризматичное бревно.

Но сам сценарий хочется скорее хвалить, нежели ругать. Да - в одну кучу свалили много всякого разного, порой плохо сочетаемого друг с другом, но свою главную задачу история выполняет - интересно наблюдать за ее развитием и достаточно долго сохраняется интрига - чем же это все закончится.

При продвижении по сюжету не дают заскучать и основные игровые механики. За их основу, если так можно сказать, взяты ключевые элементы франшиз Metroid (по большей части подсерия Prime) и Dark Souls.

Из первой игре достались занятные загадки с головоломками и эксплоринг мира, а от второй - система возрождения на местном аналоге костров да полоска стамины с перекатами. Ну и ядовитые болота - куда же без них?

Причем соулслайк-фишки адаптированы не всегда обосновано. Например, после загрузки заново появляются все враги, но на них не гриндится опыт - он добывается из фиолетовых кубиков, раскиданных по уровням - их число строго лимитировано. Да - тут есть прокачка с получением новых уровней и умений, но все они в основном оказывают только пассивное влияние.

Хотя есть и уникальные находки, которые в других играх мне не встречались. Так, к примеру, в зимнем снежном биоме, можно растопить огнеметом лед под ногами противников, чтобы они проваливались в холодную воду.

Что касается самих противников, то они не блещут разнообразием - это несколько видов монстров, которые могут отличаться друг от друга разве что цветом шкуры. Зато почти к каждому нужно подобрать индивидуальный подход, тактику и снаряжение.

А вот битвы с боссами получились простенькими и заключаются в отстреле разноцветных пятнышек соответствующими типами боеприпасов.

Есть проблемы и с интерфейсом. Самая главная из них - отсутствие карты. Понятно, что карта для соулслайка – это вроде как дурной тон, но для метроидвании – это предмет первой необходимости.

Наряду с этим на экране постоянно маячит указатель до следующей цели, показывающий дистанцию в метрах. Отсутствие карты делает его попросту бесполезным. А если вы заблудитесь в часто одинаковых и похожих коридорах местных лабиринтов - то эта метка вдобавок будет ещё и раздражать.

И раз уж заговорили про окружение, то можно на нем остановиться поподробнее. Мир Scars Above получился достаточно клишированным, хоть и разнообразным. В наличии есть следующие локации: болота, просторные равнины, заснеженные горы, покинутые технологичные постройки инопланетных предтечей и подземные катакомбы.

Бэктрекинга нет почти до самого конца, но ближе к финалу разработчики все же заставляют вернуться в три знакомых места для повторного перепрохождения.

Графика и арт-дизайн в целом приятные - ждать достижения каких-то новых высот в этом плане от достаточно бюджетного проекта явно не стоит.

Музыкальное оформление периодически отдает "Масс Эффектом" с его спокойными синтами, что в контексте несомненно является комплиментом.

Похвалить можно также оптимизацию - почти полное отсутствие каких-либо просадок производительности, а багов и вовсе не было встречено.

Пройти игру, заглядывая под каждый камешек и читая все записки, можно без особой спешки часов за 6-7. Она не успевает надоесть за это время, но и не кажется слишком короткой.

Что в итоге?

Можно было бы резюмировать, что Scars Above получилась очень крепеньким представителем AA класса, коих сейчас на рынке появляется не сказать чтобы много. У нее есть свои сильные стороны, в ней интересно следить за сюжетом и исследовать мир неизвестной планеты. Можно было бы подвести именно такой итог, если бы не один нюанс, который нельзя проигнорировать.

Сербы из студии Mad Head Games зачем-то пошли к издателю Prime Matter, который на территории РФ свою продукцию не распространяет. Поэтому для прямой покупки в том же Steam, например, Scars Above недоступна. На различных площадках у посредников ключи стоят от 2800 руб., а в турецком PSN цена составляет 399 лир (примерно 1600 рублей).