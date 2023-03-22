В новом ролике Final Fantasy 16 показали прогулку с волком Торгалом

В новом ролике Final Fantasy XVI в очередной раз показали волка Торгала — послушного спутника главного героя. В прошлом видео сделали акцент на его боевых способностях, но на свежих кадрах обошлось без драк.
Клайв вместе со своим питомцем прогуливается по живописному лесу. Герои замечают лощину, через которую можно протиснуться, и проходят дальше. Остальные события остаются за кадром, но путешествие явно продолжилось — вдали виднеется обрыв или высокий склон.
Торгала показали ещё в первом трейлере игры. Тогда не было никаких подробностей о волке, но о его роли спутника разработчики намекали ещё в прошлом году. По сюжету же, которому посвятили один из трейлеров, Клайв знаком с питомцем с раннего детства. Чтобы проследить за их похождениями, понадобится минимум 35 часов.
Final Fantasy XVI выходит 22 июня на PlayStation 5. Версия для PC появится позднее. Игра предназначена только для взрослых из-за наготы, насилия и брани. Кроме того, механики претерпели изменения ради современных игроков. Разработчики рады тому, что персонажи смогут ругаться в подходящие для этого моменты.