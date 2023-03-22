В новом ролике Final Fantasy 16 показали прогулку с волком Торгалом

В новом ролике Final Fantasy XVI в очередной раз показали волка Торгала — послушного спутника главного героя. В прошлом видео сделали акцент на его боевых способностях, но на свежих кадрах обошлось без драк.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Клайв вместе со своим питомцем прогуливается по живописному лесу. Герои замечают лощину, через которую можно протиснуться, и проходят дальше. Остальные события остаются за кадром, но путешествие явно продолжилось — вдали виднеется обрыв или высокий склон.

Торгала показали ещё в первом трейлере игры. Тогда не было никаких подробностей о волке, но о его роли спутника разработчики намекали ещё в прошлом году. По сюжету же, которому посвятили один из трейлеров, Клайв знаком с питомцем с раннего детства. Чтобы проследить за их похождениями, понадобится минимум 35 часов.