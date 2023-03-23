В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Видеокарты тоже могут быть внешними: цена Asus Rog XG Mobile на GeForce RTX 4090

Ferra.ru

Asus Rox XG Mobile с GeForce RTX 4090 не только внешняя видеокарта, но еще и док-станция. Она была анонсирована недавно, но уже поступила в розничную продажу в Японии по цене $3000.

ASUS оценила видеокарту для ноутбука в 225 000 рублей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Asus Rog XG Mobile состоит из двух модулей. В одном находится блок питания мощностью 330 Вт, а в другом - сама GPU и множество портов. Мощность встроенной в эту конструкцию видеокарты GeForce RTX 4090 Laptop сопоставима конфигурацией ядра с RTX 4080 настольного класса.

Порты включают HDMI 2.1, DP 1.4, USBN 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C), порт для чтения SD-карт и порт LAN 2.5G Ethernet и не только.

К сожалению, эта док-станция/внешняя видеокарта совместима только с некоторыми ноутбуками Asus Rog Flow.

Игры,Уралсиб,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий