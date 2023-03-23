ASUS оценила видеокарту для ноутбука в 225 000 рублей

Asus Rox XG Mobile с GeForce RTX 4090 не только внешняя видеокарта, но еще и док-станция. Она была анонсирована недавно, но уже поступила в розничную продажу в Японии по цене $3000.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Asus Rog XG Mobile состоит из двух модулей. В одном находится блок питания мощностью 330 Вт, а в другом - сама GPU и множество портов. Мощность встроенной в эту конструкцию видеокарты GeForce RTX 4090 Laptop сопоставима конфигурацией ядра с RTX 4080 настольного класса.

Порты включают HDMI 2.1, DP 1.4, USBN 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C), порт для чтения SD-карт и порт LAN 2.5G Ethernet и не только.