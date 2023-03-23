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54 минуты назад

Близняшкам-балеринам из Atomic Heart сделали реалистичную физику груди

Газета.Ruиещё 3

Энтузиаст выпустил модификацию для Atomic Heart, которая добавляет роботам-близняшкам Правой и Левой реалистичную физику груди. Об этом сообщает портал Cybersport.

Близняшкам-балеринам из Atomic Heart сделали реалистичную физику груди
Фото: Газета.руГазета.ру

Пользователь сайта Nexus Mods с ником Lagglemchammer создал модификацию для шутера Atomic Heart, добавляющую реалистичную физику груди близняшкам-балеринам. Из-за этого во время движений грудь роботов двигается как настоящая.

Однако, как отмечает автор, мод может конфликтовать с другими модификациями, изменяющими внешность роботов, а также неправильно работать во внутриигровых видеороликах.

Lagglemchammer заявил, что продолжит работать над модификацией и выпустит к ней обновление в обозримом будущем.

Atomic Heart — игра в жанре шутер, которая вышла на ПК, консолях PlayStation 4,5 и Xbox One, Series X/S. Для жителей СНГ Atomic Heart официально доступна только на ПК в сервисе VK Play.

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