Близняшкам-балеринам из Atomic Heart сделали реалистичную физику груди

Энтузиаст выпустил модификацию для Atomic Heart, которая добавляет роботам-близняшкам Правой и Левой реалистичную физику груди. Об этом сообщает портал Cybersport.

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Пользователь сайта Nexus Mods с ником Lagglemchammer создал модификацию для шутера Atomic Heart, добавляющую реалистичную физику груди близняшкам-балеринам. Из-за этого во время движений грудь роботов двигается как настоящая.

Однако, как отмечает автор, мод может конфликтовать с другими модификациями, изменяющими внешность роботов, а также неправильно работать во внутриигровых видеороликах.

Lagglemchammer заявил, что продолжит работать над модификацией и выпустит к ней обновление в обозримом будущем.