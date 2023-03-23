25-летняя учительница соблазнила подростка, играя с ним в Call of Duty

25-летняя учительница из Австралии соблазнила подростка, играя с ним в Call of Duty. Об этом сообщает Daily Mail.

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21 марта жительница Мельбурна предстала перед судом штата Виктория. Она признала себя виновной в подстрекательстве ребенка младше 16 лет к сексуальному поведению, в растлении и хранении детских порнографических материалов. Женщина присутствовала на суде по видеосвязи и сильно нервничала, пока прокуроры зачитывали подробности совершенного ею преступления.

Так, стало известно, что в 2021 году она преподавала в школе на юго-востоке Мельбурна и призналась подростку, что хочет «подружиться с ним вне школы». На тот момент она работала в этом учебном заведении уже второй год.

В течение нескольких месяцев пара обменивалась сообщениями в социальных сетях. Учительница и ее ученик вместе играли в видеоигры, например, в Call of Duty. Сообщается, что девушка призналась парню в любви в июле того же года. После этого она привезла его на футбольный стадион, где заявила, что готова вступить с мальчиком в сексуальную связь.

«Если нас поймают, я попаду в тюрьму и потеряю работу», — сказала учительница, прекрасно понимая последствия своего поведения.

Но все же пара вступила в интимные отношения. Кроме того, влюбленные обменивались сексуализированными сообщениями, пока родители подростка не обнаружили откровенные послания педагога спустя несколько месяцев их связи. На суде они заявили, что преступление нанесло удар по их семье и лишило их сына нормального детства.

Во время судебного разбирательства стало ясно, что у девушки было диагностировано серьезное депрессивное расстройство. Оно могло, по мнению психиатра, повлиять на ее способность принимать решения. Также из-за психологических проблем девушка воспринимала подростка как равного, не учитывая дисбаланс сил.