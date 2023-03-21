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1 час назад

Энтузиаст показал, как может выглядеть Atomic Heart для PlayStation 1

Игромания.ру

Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Atomic Heart, если бы релиз состоялся на PlayStation 1. Для демонстрации была выбрана сцена с Близняшками из начала игры. В ролике используется стилизованная графика, а также эффект «прыгающих» текстур, свойственный для игр платформы. Автор решил добавить юмора и изменил сцену по своему усмотрению. Неожиданно на главного героя и Близняшек нападает Элеонора, после чего видео заканчивается.

Энтузиаст показал, как может выглядеть Atomic Heart для PlayStation 1
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Другие фанаты показали приключения телеведущих Николая Дроздова и Леонида Каневского в Atomic Heart. Ранее геймдиректор проекта рассказал о планах на будущее, а новый патч привнёс очередные улучшения.

Игры,Леонид Каневский,Николай Дроздов,
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