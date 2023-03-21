Энтузиаст показал, как может выглядеть Atomic Heart для PlayStation 1

Энтузиаст показал, как могла бы выглядеть Atomic Heart, если бы релиз состоялся на PlayStation 1. Для демонстрации была выбрана сцена с Близняшками из начала игры. В ролике используется стилизованная графика, а также эффект «прыгающих» текстур, свойственный для игр платформы. Автор решил добавить юмора и изменил сцену по своему усмотрению. Неожиданно на главного героя и Близняшек нападает Элеонора, после чего видео заканчивается.