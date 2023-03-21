Dark Souls с ведьмами: анонсирован экшен Witches of the New World
Состоялся анонс нового «соулслайка» Witches of the New World, где герой в роли охотника за ведьмами по имени Джедедайя Хопкинс борется за души жителей Салема — и свою тоже.
Действие проекта разворачивается во второй половине 17 века, на пике преследования ведьмовства в обществе — пользователю предстоит вступить в бой с силами тьмы, используя для этого не только оружие, но и акробатические выкрутасы вроде уклонений.Создатели обещают представить мрачные впечатляющие локации и опасных тварей, а сам герой в приключении столкнётся со сложными моральными вопросами и решениями, связанными с этим историческим периодом.
За разработку экшена отвечает студия Horizontal Entertainment из Мексики, игра станет самым амбициозным проектом из Латинской Америки. Ориентировочный релиз творения авторов намечен на 2025 год — его разрабатывают на Unreal Engine 5, но платформы для выхода пока не назвали.