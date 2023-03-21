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42 минуты назад

Авторы Halo Infinite опубликовали открывающий синематик сезона Echoes Within

Игромания.ру

Создатели Halo Infinite опубликовали открывающий кинематографический ролик третьего сезона Echoes Within. Действующими лицами синематика стали Спартанец Дин и разумное ядро ИИ «Иратус».

Опубликован открывающий ролик 3-го сезона Halo Infinite
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Напомним, что третий сезон Halo Infinite стартовал 7 марта — по планам, он продлится до 27 июня. Игроки получили новый боевой пропуск на 100 уровней, новый режим, экипировку, косметические предметы, несколько новых карт, оружие и не только.

Кроме того, Halo Infinite пополнилась новыми сюжетными катсценами — на данный момент доступна лишь треть истории, но в сеть уже утекли кадры будущего события Site Unseen.

Halo Infinite доступна на PC и Xbox. Недавно в игре появилась полноценная озвучка на русском языке. В январе журналист Джейсон Шрайер подробно рассказал о «внутренней кухне» 343 Industries. Сама компания, напомним, продолжит заниматься серией Halo в будущем.

Игры,Джейсон Шрайер,
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