Опубликован открывающий ролик 3-го сезона Halo Infinite

Создатели Halo Infinite опубликовали открывающий кинематографический ролик третьего сезона Echoes Within. Действующими лицами синематика стали Спартанец Дин и разумное ядро ИИ «Иратус».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Напомним, что третий сезон Halo Infinite стартовал 7 марта — по планам, он продлится до 27 июня. Игроки получили новый боевой пропуск на 100 уровней, новый режим, экипировку, косметические предметы, несколько новых карт, оружие и не только.

Кроме того, Halo Infinite пополнилась новыми сюжетными катсценами — на данный момент доступна лишь треть истории, но в сеть уже утекли кадры будущего события Site Unseen.