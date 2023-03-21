Полиция арестовала интернет-тролля за угрозу убить шерифа "в Minecraft"

Полиция Нью-Джерси арестовала 38-летнего Ричарда Голдена за то, что он на форуме 4chan угрожал убить шерифа из Флориды Майка Читвуда. Об этом сообщает Kotaku.

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«Просто прострелите ему голову и убейте его», — говорится в публикации Голдена о шерифе Читвуде. Отмечается, что Голден пытался выдать свою угрозу за шутку, добавив к ней подобие крылатой фразы «в Minecraft». Это обычный способ в англоязычном интернете показать, что сказанное не имеет серьезного умысла. Например, можно сказать: «Я тебя прикончу в Minecraft», чтобы подчеркнуть, что это не настоящая угроза.

Однако полиция не повелась на этот трюк и задержала Голдена прямо в доме его матери. Причиной его злобы на Читвуда могло быть то, что шериф выступил в защиту еврейской общины после нападений ультраправых активистов.

Голдена перевезут во Флориду для судебного разбирательства. Его обвиняют в письменном угрозе убийством.