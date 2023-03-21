Мировой тираж ролевого экшена Code Vein превысил 3 млн копий

Создатели ролевого экшена Code Vein рассказали о том, что общий тираж игры по всему миру превысил 3 млн копий.
Этот показатель учитывает как цифровые продажи, так и отгрузки игры в магазины. Авторы Code Vein поблагодарили фанатов за поддержку и опубликовали в Twitter памятную иллюстрацию.
В последний раз об успехах Code Vein сообщалось в 2021 году — тогда её общий тираж перешагнул за 2 млн копий.
Напомним, что Code Vein вышла в сентябре 2019 года, а уже к февралю 2020-го тираж проекта достиг своего первого миллиона копий. Позже разработчики выпустили три дополнения с новыми врагами, костюмами и другим контентом.