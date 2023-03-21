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1 час назад

В продаже появились фигурки и другие товары по игре Atomic Heart

Российская Газетаиещё 2

21 марта исполняется месяц с даты релиза шутера Atomic Heart. За этот период игра успела завируситься и породить массу мемов.

Энтузиасты смастерили фигурки и другие товары по игре Atomic Heart
Фото: «Авито»«Авито»

Студия-разработчик Mundfish не спешит заваливать полки магазинов мерчом в стилистике альтернативного Советского Союза, судя по всему, сосредоточившись над выпуском сюжетных дополнений.

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Спрос на подобную продукцию, впрочем, есть, и он очень высокий. Как посчитали на онлайн-платформе "Авито", только за 20 марта пользователи этой площадки вводили запрос Atomic Heart более 200 тысяч раз.

И предложение не заставило себя долго ждать - народные умельцы предложили продукты своего творчества.

Наиболее часто среди объявлений можно найти фигурки роботов Близняшек. В игре это механические балерины - Правая и Левая, они охраняют профессора Сеченова.

«Авито»

Изготавливают фигурки роботизированных девушек в основном с помощью 3D-принтеров, но есть и более милые версии - в виде мягких игрушек ручной работы из флиса, фетра и полимерной глины.

Также для фанатов косплея есть готовый крафтовый шлем, который продают в Москве. Он выполнен в форме масок Близняшек и полностью закрывает лицо. Верх шлема украшает пятиконечная алая звезда.

«Авито»

Еще один товар для поклонников робо-балерин продают в Домодедово. Это кейпап - насадка на клавиатуру в форме головы одной из сестер-роботов. По словам продавца, кнопка подойдет для любой механической клавиатуры, а в комплекте есть переходник, с помощью которой ее можно установить и на мембранную клавиатуру. Кейкап изготовлен вручную, он имеет немного зернистую структуру и не собирает следы от пальцев.

«Авито»

Во Владимире продается коллекционная модель оружия "Карусель" - до релиза оно так и не добралось, но успело засветиться в нескольких трейлерах и возможно будет добавлено в одном из DLC. По словам продавца, ее прислали разработчики игры в рамках промо-кампании. Модель весом 7 кг продается в оригинальном ящике в стилистике игры, который украшен логотипом разработчиков Mundfish.

«Авито»

Кулон из серебра в форме оружия “Звездочка” продают на платформе в Ростове-на-Дону. Подвеска изготавливается вручную, поэтому мастер может сделать ее в другом размере или кастомизировать по запросу покупателя.

«Авито»

Можно найти и других персонажей Atomic Heart, изготовленных вручную. Например, на платформе в Костроме продают модель робота Беляша - одного из сюжетных боссов игры. Он выполнен из фотополимерной смолы высотой 10 см. В голову фигурки встроена красная подсветка. По запросу размер Беляша можно изменить, а сверху покрыть фигуру белым грунтом.

«Авито»
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