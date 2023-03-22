Россиянки сделали чувственный косплей близняшек из Atomic Heart

Нейросети облегчают нам жизнь, но искусство заменить не смогут. Искусство — это только то, что создается и воспринимается человеком. Там всегда есть часть души творца. Представляем рукотворный шедевр. Фото живого человека в костюме ручной работы от фотографа с исключительным виденьем по мотивам нашумевшей и всеми любимой игры. Анечка Лапочкина, косплеерша