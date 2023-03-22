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1 час назад

Косплей: нежные касания близняшек из Atomic Heart чуть не закончились поцелуем

Cq.ru

Российские модели Анечка Лапочкина и Оксана Волкова предстали в образе сексуальных близняшек из Atomic Heart. В игре роботессы изображены довольно жесткими, а данный косплей раскрывает их нежные стороны.

Россиянки сделали чувственный косплей близняшек из Atomic Heart
Фото: Cq.ruCq.ru

Авторы фотосета хотели показать, что живой косплей всегда будет лучше, чем работы бездушных нейросетей.

Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru
Cq.ru

Нейросети облегчают нам жизнь, но искусство заменить не смогут. Искусство — это только то, что создается и воспринимается человеком. Там всегда есть часть души творца. Представляем рукотворный шедевр. Фото живого человека в костюме ручной работы от фотографа с исключительным виденьем по мотивам нашумевшей и всеми любимой игры. Анечка Лапочкина, косплеерша

Игры,Косплей,Оксана Волкова,
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