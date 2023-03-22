Россиянки сделали чувственный косплей близняшек из Atomic Heart

Российские модели Анечка Лапочкина и Оксана Волкова предстали в образе сексуальных близняшек из Atomic Heart. В игре роботессы изображены довольно жесткими, а данный косплей раскрывает их нежные стороны.
Авторы фотосета хотели показать, что живой косплей всегда будет лучше, чем работы бездушных нейросетей.
Нейросети облегчают нам жизнь, но искусство заменить не смогут. Искусство — это только то, что создается и воспринимается человеком. Там всегда есть часть души творца. Представляем рукотворный шедевр. Фото живого человека в костюме ручной работы от фотографа с исключительным виденьем по мотивам нашумевшей и всеми любимой игры. Анечка Лапочкина, косплеерша