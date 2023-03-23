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23 минуты назад

Как ремонтировать инструменты и здания в Valheim: инструкция

Мария Иванова

Valheim предлагает игрокам весьма гибкие инструменты для строительства, но перед постройкой базы важно знать, как именно ее можно отремонтировать, если придется. Портал PC Gamer объяснил, как ремонтировать инструменты и здания в Valheim.

Как ремонтировать инструменты и здания в Valheim: инструкция
Фото: SteamSteam

Как ремонтировать инструменты и снаряжение

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Чтобы поддерживать инструменты в хорошем состоянии, регулярно проверяйте их прочность. Каждый инструмент имеет собственную шкалу прочности, которая отображается в левом верхнем углу экрана и в инвентаре. Если она полностью исчерпается, вы больше не сможете пользоваться сломанным инструментом.

Для того, чтобы ремонтировать инструменты, вам понадобится верстак. Его не слишком тяжело создать даже вдали от базы, но имейте в виду, что верстак не будет работать, если вы не построите вокруг него хотя бы базовое убежище. Когда вы построите верстак, откройте меню крафтинга и нажмите на значок ремонта слева от списка. Выбирать конкретные инструменты или предметы экипировки не нужно — просто продолжайте нажимать на иконку до тех пор, пока не отремонтируете все необходимое.

Как ремонтировать здания и предметы

Ремонт зданий проходит немного иначе, но ненамного сложнее. Разные элементы зданий нуждаются в ремонте, если игра показывает вертикальную шкалу прочности, когда вы наводите на них курсор мыши. Возьмите в руки молот и нажмите правую клавишу мыши, чтобы открыть меню строительства. Затем наведите курсор на поврежденную часть постройки и нажмите левую клавишу, чтобы починить.

Можно ли ремонтировать тележки и лодки

Когда вы обзаведетесь верстаком, кузницей и плавильней, игра позволит создавать тележки для транспортировки тяжелых материалов. По мере использования они начинают изнашиваться, однако отремонтировать каждую тележку можно точно так же, как и поврежденные здания — молотком. Но только в том случае, если тележка находится в радиусе действия верстака. Если вы хотите продлить их жизнь, рекомендуем разровнять землю в районе вашей базы мотыгой: при движении по дорогам тележки изнашиваются меньше. Лодки тоже ремонтируются молотком, но в этом случае советуем подумать над строительством дока, который облегчит техобслуживание.

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