Как ремонтировать инструменты и здания в Valheim: инструкция

Valheim предлагает игрокам весьма гибкие инструменты для строительства, но перед постройкой базы важно знать, как именно ее можно отремонтировать, если придется. Портал PC Gamer объяснил, как ремонтировать инструменты и здания в Valheim.

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Как ремонтировать инструменты и снаряжение

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Чтобы поддерживать инструменты в хорошем состоянии, регулярно проверяйте их прочность. Каждый инструмент имеет собственную шкалу прочности, которая отображается в левом верхнем углу экрана и в инвентаре. Если она полностью исчерпается, вы больше не сможете пользоваться сломанным инструментом.

Для того, чтобы ремонтировать инструменты, вам понадобится верстак. Его не слишком тяжело создать даже вдали от базы, но имейте в виду, что верстак не будет работать, если вы не построите вокруг него хотя бы базовое убежище. Когда вы построите верстак, откройте меню крафтинга и нажмите на значок ремонта слева от списка. Выбирать конкретные инструменты или предметы экипировки не нужно — просто продолжайте нажимать на иконку до тех пор, пока не отремонтируете все необходимое.

Как ремонтировать здания и предметы

Ремонт зданий проходит немного иначе, но ненамного сложнее. Разные элементы зданий нуждаются в ремонте, если игра показывает вертикальную шкалу прочности, когда вы наводите на них курсор мыши. Возьмите в руки молот и нажмите правую клавишу мыши, чтобы открыть меню строительства. Затем наведите курсор на поврежденную часть постройки и нажмите левую клавишу, чтобы починить.

Можно ли ремонтировать тележки и лодки