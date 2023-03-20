Вышел тизер неофициальной русской локализации ремейка Dead Space

Творческая группа Mechanics VoiceOver опубликовала тизер неофициальной русской локализации ремейка Dead Space. Ранее стали известны имена некоторых актёров, которые принимают участие в проекте. Напомним, что роль Айзека досталась Илье Бледному, а роль Николь — Анне Киселёвой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Свежий тизер представляет собой классический трейлер Dead Space с колыбельной Twinkle, Twinkle, Little Star, который недавно обновили и на английском языке.

По словам Mechanics VoiceOver, «записи актёров идут с бешеной скоростью» и «полноценный геймплей в русском дубляже не заставит себя долго ждать».