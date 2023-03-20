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1 час назад

Вышел тизер неофициальной русской локализации ремейка Dead Space

Игромания.ру

Творческая группа Mechanics VoiceOver опубликовала тизер неофициальной русской локализации ремейка Dead Space. Ранее стали известны имена некоторых актёров, которые принимают участие в проекте. Напомним, что роль Айзека досталась Илье Бледному, а роль Николь — Анне Киселёвой.

Вышел тизер неофициальной русской локализации ремейка Dead Space
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Свежий тизер представляет собой классический трейлер Dead Space с колыбельной Twinkle, Twinkle, Little Star, который недавно обновили и на английском языке.

По словам Mechanics VoiceOver, «записи актёров идут с бешеной скоростью» и «полноценный геймплей в русском дубляже не заставит себя долго ждать».

Ремейк Dead Space доступен на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. В России игра официально не продаётся.

Игры,Анна Киселева,
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