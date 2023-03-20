По новому фильму Зака Снайдера готовят ролевую игру

Постановщик Зак Снайдер в новом интервью упомянул, что по его грядущей ленте «Мятежная Луна» готовят ролевую игру.
Автор не стал вдаваться в подробности, однако заметил, что у проекта огромный масштаб, да и уровень погружения в местный мир должен быть тоже очень качественным. Кроме того, Снайдер добавил, что сам всегда хотел заняться RPG.
Дальнейшие детали режиссёр предпочёл скрыть, поскольку начал говорить о проекте раньше срока. Некоторые пользователи предположили, что речь идёт лишь о мобильной игре во вселенной, однако подтверждений этому нет. Возможно, что новинкой занимается игровая студия Netflix, поскольку фильм как раз выходит на этом сервисе.
Сама «Мятежная Луна» представляет фантастический эпик, где рассказывают о колонии на краю галактики, существованию которой угрожает армия местного тирана. И поэтому девушке из поселения нужно отправиться в путешествие на другие планеты, чтобы заручиться помощью в борьбе со злодеем.
В ленте снялись: София Бутелла, Чарли Ханнэм, Кэри Элвес, Эд Скрейн, Джена Мэлоун и другие. Премьера картины состоится 22 декабря.