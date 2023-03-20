По новому фильму Зака Снайдера готовят ролевую игру

Постановщик Зак Снайдер в новом интервью упомянул, что по его грядущей ленте «Мятежная Луна» готовят ролевую игру.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Автор не стал вдаваться в подробности, однако заметил, что у проекта огромный масштаб, да и уровень погружения в местный мир должен быть тоже очень качественным. Кроме того, Снайдер добавил, что сам всегда хотел заняться RPG.

Дальнейшие детали режиссёр предпочёл скрыть, поскольку начал говорить о проекте раньше срока. Некоторые пользователи предположили, что речь идёт лишь о мобильной игре во вселенной, однако подтверждений этому нет. Возможно, что новинкой занимается игровая студия Netflix, поскольку фильм как раз выходит на этом сервисе.