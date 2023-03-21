Старый игровой процессор против нового универсального: сравнение Ryzen 7 5800X3D и Core i5-13600K

В одном из выпусков на YouTube-канале TheSpyHood эксперты выяснили, какой производительности в играх можно ожидать от сборок с процессорами Ryzen 7 5800X3D и Core i5-13600K. Запускались все игры в 1080p и 1440p.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales с ультра-пресетом (как и во всех последующих играх) средняя частота кадров в 1080p составляла 157 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 169 к/с (i5-13600K), в 1440p - 130 к/с и 139 к/с соответственно.

Видео дня

Dying Light 2 запускалась в разрешении 1080p со средним FPS в районе 191 к/с (с Ryzen) и 198 к/с (с Intel), а в 1440p - со 174 к/с и 178 к/с.

Игра Hitman 3 шла в Full HD со средней производительностью на уровне 211 к/с и 206 к/с (с Ryzen 7 5800X3D и i5-13600K соответственно), в 1440p - со 188 и 189 к/с.

В Cyberpunk 2077 средний FPS в 1080p равнялся 181 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 178 к/с (i5-13600K), в 1440p - 157 к/с и 159 к/с.

Call of Duty Modern Warfare 2 MP запускалась в Full HD с 267 к/с (R7) и 274 к/с (i5) в среднем. В 1440p удалось получить 222 к/с и 229 к/с соответственно.

Horizon Zero Dawn в 1080p запускалась со средней производительностью 240 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 233 к/с (i5-13600K), в 1440p - 202 к/с и 203 к/с.

В Assassin's Creed Valhalla в Full HD в среднем удалось получить 187 к/с и 194 к/с (Ryzen 7 5800X3D и i5-13600K соответственно), в 1440p - 174 к/с и 180 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла в разрешении 1080p со 197 к/с (R7) и 190 к/с (i5) в среднем. В 1440p эти показатели равнялись 177 к/с и 173 к/с соответственно.

Игра Far Cry 6 шла в 1080p в среднем с 211 к/с (Ryzen 7 5800X3D) и 220 к/с (i5-13600K), в 1440p - со 177 к/с и 179 к/с соответственно.

Call of Duty Warzone 2.0 запускалась в 1080p с 227 к/с и 221 к/с (Ryzen 7 и i5 соответственно), в 1440p - со 183 к/с и 189 к/с.

Вывод

Для игр в целом подходит больше сборка на базе процессора Intel Core i5-13600K. В 1080p разница между этой сборкой и конфигурацией с Ryzen 7 5800X3D составляла в среднем во всех играх 0,5% (207 к/с и 208 к/с), в 1440p - 2% (178 к/с и 182 к/с).

Характеристики игровых сборок:

- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;

- процессор Intel Core i5-13600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/AMD Ryzen 7 5800X3D @Stock (Gigabyte X570 Aorus Xtreme);

- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;

- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;

- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;