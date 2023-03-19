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39 минут назад

Слух: новая гоночная видеоигра по LEGO будет называться LEGO 2K Drive

Игромания.ру

В феврале 2022 года Энди Робинсон из VGC сообщил, что 2K хотела бы создать три LEGO-видеоигры, среди которых была бы и некая гонка в открытом мире. А занимается ей студия Visual Concepts, известная по WWE 2K22.

Слух: новая гоночная видеоигра по LEGO будет называться LEGO 2K Drive
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Теперь же ведущий подкаста Xbox Era Ник Бейкер, подтвердив сообщение о разработке подобной игры, раскрыл предполагаемое наименование проекта — LEGO 2K Drive. И в целом это вся новая информация, доступная инсайдеру. Сам Бейкер не особо доволен наименованием и предполагает, что его могут изменить.

Кроме того, он считает, что в гонке не будет открытого мира вроде того, что реализован в последних Forza Horizon. Скорее, по мнению инсайдера, там появится полуоткрытый мир.

Сведения о разработке LEGO-гонок в открытом мире подтверждает ранее известная прошлогодняя вакансия в Visual Concepts, на которую также ссылались в VGC. В вакансии отмечалось, что студия работает над подобной игрой по крупной лицензии.

Том Хендерсон, не подтверждающий название игры, полагает, что сейчас LEGO-гонки находятся на этапе тестирования.

Игры,Том Хендерсон,Ник Бейкер,Энди Робинсон,
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