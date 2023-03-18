В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
3 часа назад

Дэвид Хассельхофф снялся в трейлере Kung Fury Street Rage Ultimate Edition

Игромания.ру

На днях состоялся европейский релиз улучшенного издания Kung Fury: Street Rage – Ultimate Edition. Игра уже доступна на PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch, а в ближайшие дни её цифровая версия выходит в Азии и Северной Америке.

Дэвид Хассельхофф снялся в трейлере Kung Fury Street Rage Ultimate Edition
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Одновременно создатели переиздания объявили о начале приёма предварительных заказов коробочного издания. Его выпустят для Nintendo Switch, PlayStation 5 и PlayStation 4.

К новой премьере приурочили специальный трейлер с участием Дэвида Хассельхоффа. Актёр и певец был невероятно популярен в 1980-е и 1990-е, когда сыграл главные роли в сериалах «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу». Он также участвовал в озвучке короткометражного боевика «Кунг Фьюри», по мотивам которого создана игра Kung Fury: Street Rage.

Игры,Дэвид Хассельхофф,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий