Дэвид Хассельхофф снялся в трейлере Kung Fury Street Rage Ultimate Edition

На днях состоялся европейский релиз улучшенного издания Kung Fury: Street Rage – Ultimate Edition. Игра уже доступна на PlayStation, Xbox, PC и Nintendo Switch, а в ближайшие дни её цифровая версия выходит в Азии и Северной Америке.

К новой премьере приурочили специальный трейлер с участием Дэвида Хассельхоффа. Актёр и певец был невероятно популярен в 1980-е и 1990-е, когда сыграл главные роли в сериалах «Рыцарь дорог» и «Спасатели Малибу». Он также участвовал в озвучке короткометражного боевика «Кунг Фьюри», по мотивам которого создана игра Kung Fury: Street Rage.