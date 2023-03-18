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5 часов назад

Игроки прощаются с Лэнсом Реддиком в Destiny 2

Игромания.ру

Вчера стало известно о смерти популярного актёра Лэнса Реддика, который, в частности, принял участие в озвучке ряда игр. И узнавшие об этом игроки Destiny 2 отдают ему честь, собираясь рядом с Коммандером Завалой.

Игроки прощаются с Лэнсом Реддиком в Destiny 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Соболезнования по поводу смерти Реддика выпустила и компания Bungie. Разработчики Destiny 2 вспомнили о доброте актёра и о его самоотверженной любви к профессии и сообществу. Герой Реддика стал культовым для поклонников серии благодаря таланту и труду: над образом Завалы он работал с 2014 года.

Лэнс Реддик и сам охотно играл в Destiny 2. И, что интересно, для своих приключений выбрал не класс Титана, как у его героя: он предпочёл играть Варлоком. Актёр также никогда не отказывался общаться с поклонниками и другими игроками.

Игры,Лэнс Реддик,
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