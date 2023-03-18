Игроки прощаются с Лэнсом Реддиком в Destiny 2

Вчера стало известно о смерти популярного актёра Лэнса Реддика, который, в частности, принял участие в озвучке ряда игр. И узнавшие об этом игроки Destiny 2 отдают ему честь, собираясь рядом с Коммандером Завалой.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Соболезнования по поводу смерти Реддика выпустила и компания Bungie. Разработчики Destiny 2 вспомнили о доброте актёра и о его самоотверженной любви к профессии и сообществу. Герой Реддика стал культовым для поклонников серии благодаря таланту и труду: над образом Завалы он работал с 2014 года.