Актёр озвучки Джоэла из The Last of Us похвалил сериал от HBO

Актёр Трой Бейкер сыграл Джоэла в играх цикла The Last of Us, а в сериальной адаптации он исполнил небольшую роль. Артист поделился своим мнением о шоу. Он очень рад, что благодаря HBO ещё больше людей прониклись трогательной историей Джоэла и Элли.

Трой Бейкер делится впечатлениями от сериала The Last of Us

Бейкер отметил, что третий эпизод вышел крайне драматичным. Он также высоко оценил пасхалки к знаменитым видеоиграм. Напомним — в шоу можно увидеть зажигалку, которая отсылает к Сэму из Uncharted 4, а также игровой автомат с файтингом Mortal Kombat 2. Трой напомнил и об открытом окне, которое отсылает к заставке из оригинальной The Last of Us.

Бейкеру также очень понравилось решение шоураннеров задействовать в сериале актёров из игры. Особенно высоко он оценил работу актрисы Мерл Дэндридж, которая талантливо воплотила Марлин и в игре 2013 года, и в шоу HBO.