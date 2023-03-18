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11 минут назад

Актёр озвучки Джоэла из The Last of Us похвалил сериал от HBO

Чемпионат.com

Актёр Трой Бейкер сыграл Джоэла в играх цикла The Last of Us, а в сериальной адаптации он исполнил небольшую роль. Артист поделился своим мнением о шоу. Он очень рад, что благодаря HBO ещё больше людей прониклись трогательной историей Джоэла и Элли.

Актёр озвучки Джоэла из The Last of Us похвалил сериал от HBO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Трой Бейкер делится впечатлениями от сериала The Last of Us

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO Max.

Бейкер отметил, что третий эпизод вышел крайне драматичным. Он также высоко оценил пасхалки к знаменитым видеоиграм. Напомним — в шоу можно увидеть зажигалку, которая отсылает к Сэму из Uncharted 4, а также игровой автомат с файтингом Mortal Kombat 2. Трой напомнил и об открытом окне, которое отсылает к заставке из оригинальной The Last of Us.

Бейкеру также очень понравилось решение шоураннеров задействовать в сериале актёров из игры. Особенно высоко он оценил работу актрисы Мерл Дэндридж, которая талантливо воплотила Марлин и в игре 2013 года, и в шоу HBO.

Финал первого сезона The Last of Us вышел 12 марта. Известно, что исполнительный продюсер шоу Крэйг Мэйзин уже пишет сценарий продолжения.

Игры,Крэйг Мэйзин,
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