Все чит-коды на GTA San Andreas (Сан Андреас)

Читы в GTA: San-Andreas вводятся прямо в игре, открывать консоль или какие-то специальные меню не нужно. Просто набирайте код на клавиатуре. По желанию можно поставить игру на паузу, нажав Esc.
BAGUVIX — режим бога.
HESOYAM — восполняет здоровье, броню и дает $250 000.
LXGIWYL — набор оружия №1 (кастет, бита, пистолет 9 мм, дробовик, пистолет-пулемет micro SMG, автомат AK-47, винтовка, ракетница, коктейль Молотова, баллончик с краской)
KJKSZPJ — набор оружия №2 (нож, пистолет Desert Eagle, обрез, пистолет-пулемет Tec-9, автомат M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты)
UZUMYMW — набор оружия №3 (бензопила, пистолет с глушителем, боевой дробовик, пистолет-пулемет MP5, автомат M4, ракетница Stinger, взрывчатка с детонатором)
WANRLTW — бесконечные патроны без перезарядки.
AIYPWZQP — дает парашют.
NCSGDAG — повышает навык владения оружием до максимума.
AIWPRTON — вызывает танк.
AKJJYGLC — вызывает квадроцикл.
KGGGDKP — вызывает судно на воздушной подушке.
AMOMHRER — вызывает бензовоз.
EEGCYXT — вызывает бульдозер.
AGBDLCID — вызывает большой джип.
CQZIJMB — вызывает старую гоночную машину.
JQNTDMH — вызывает маленький джип.
PDNEJOH — вызывает гоночную машину №1.
VPJTQWV — вызывает гоночную машину №2.
AQTBCODX — вызывает катафалк.
KRIJEBR — вызывает лимузин.
UBHYZHQ — вызывает мусоровоз.
RZHSUEW — вызывает гольф-карт.
OHDUDE — вызывает боевой вертолет.
JUMPJET — вызывает истребитель.
URKQSRK — вызывает кукурузник.
YECGAA — вызывает реактивный ранец.
OSRBLHH — повышает уровень розыска на две звезды.
ASNAEB — очищает уровень розыска.
AEZAKMI — полиция никогда не разыскивает игрока.
LJSPQK — повышает уровень розыска до максимума.
IOJUFZN — пешеходы начинают бунт.
ASBHGRB — пешеходы превращаются в Элвисов.
BGLUAWML — пешеходы атакуют друг друга из ракетниц.
CIKGCGX — начинает пляжную вечеринку.
MROEMZH — члены банд повсюду.
BIFBUZZ — члены банд контролируют улицу.
FOOOXFT — все пешеходы получают оружие.
AJLOJYQY — пешеходы атакуют друг друга.
BGLUAWML — пешеходы атакуют игрока из оружия.
AFZLLQLL — солнечная погода.
ICIKPYH — очень солнечная погода.
ALNSFMZO — облачная погода.
AUIFRVQS — дождливая погода.
CFVFGMJ — туман.
XJVSNAJ — всегда полночь.
OFVIAC — оранжевое небо (21:00).
MGHXYRM — гроза.
CWJXUOC — песчаный шторм.