В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Все чит-коды на GTA San Andreas (Сан Андреас)

Мария Иванова

Читы в GTA: San-Andreas вводятся прямо в игре, открывать консоль или какие-то специальные меню не нужно. Просто набирайте код на клавиатуре. По желанию можно поставить игру на паузу, нажав Esc.

Все чит-коды на GTA San Andreas (Сан Андреас)
Фото: SteamSteam

Коды на оружие и здоровье

Видео дня

BAGUVIX — режим бога.

HESOYAM — восполняет здоровье, броню и дает $250 000.

LXGIWYL — набор оружия №1 (кастет, бита, пистолет 9 мм, дробовик, пистолет-пулемет micro SMG, автомат AK-47, винтовка, ракетница, коктейль Молотова, баллончик с краской)

KJKSZPJ — набор оружия №2 (нож, пистолет Desert Eagle, обрез, пистолет-пулемет Tec-9, автомат M4, снайперская винтовка, огнетушитель, огнемет, гранаты)

UZUMYMW — набор оружия №3 (бензопила, пистолет с глушителем, боевой дробовик, пистолет-пулемет MP5, автомат M4, ракетница Stinger, взрывчатка с детонатором)

WANRLTW — бесконечные патроны без перезарядки.

AIYPWZQP — дает парашют.

NCSGDAG — повышает навык владения оружием до максимума.

Коды на машины

AIWPRTON — вызывает танк.

AKJJYGLC — вызывает квадроцикл.

KGGGDKP — вызывает судно на воздушной подушке.

AMOMHRER — вызывает бензовоз.

EEGCYXT — вызывает бульдозер.

AGBDLCID — вызывает большой джип.

CQZIJMB — вызывает старую гоночную машину.

JQNTDMH — вызывает маленький джип.

PDNEJOH — вызывает гоночную машину №1.

VPJTQWV — вызывает гоночную машину №2.

AQTBCODX — вызывает катафалк.

KRIJEBR — вызывает лимузин.

UBHYZHQ — вызывает мусоровоз.

RZHSUEW — вызывает гольф-карт.

Коды на авиацию

OHDUDE — вызывает боевой вертолет.

JUMPJET — вызывает истребитель.

URKQSRK — вызывает кукурузник.

YECGAA — вызывает реактивный ранец.

Коды на поведение полиции

OSRBLHH — повышает уровень розыска на две звезды.

ASNAEB — очищает уровень розыска.

AEZAKMI — полиция никогда не разыскивает игрока.

LJSPQK — повышает уровень розыска до максимума.

Коды на поведение прохожих

IOJUFZN — пешеходы начинают бунт.

ASBHGRB — пешеходы превращаются в Элвисов.

BGLUAWML — пешеходы атакуют друг друга из ракетниц.

CIKGCGX — начинает пляжную вечеринку.

MROEMZH — члены банд повсюду.

BIFBUZZ — члены банд контролируют улицу.

FOOOXFT — все пешеходы получают оружие.

AJLOJYQY — пешеходы атакуют друг друга.

BGLUAWML — пешеходы атакуют игрока из оружия.

Коды на погоду

AFZLLQLL — солнечная погода.

ICIKPYH — очень солнечная погода.

ALNSFMZO — облачная погода.

AUIFRVQS — дождливая погода.

CFVFGMJ — туман.

XJVSNAJ — всегда полночь.

OFVIAC — оранжевое небо (21:00).

MGHXYRM — гроза.

CWJXUOC — песчаный шторм.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий