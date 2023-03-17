Лучшие шейдеры для Minecraft 1.19

Minecraft всегда выглядела привлекательно, но некоторым игрокам принципиально не нравится примитивный, «квадратный» дизайн игры, который не имеет реалистичного освещения или погодных эффектов. Здесь в дело вступают фанатские пакеты шейдеров — они способны преобразить Minecraft до неузнаваемости. Портал rockpapershotgun.com подготовил подборку лучших шейдеров для версии 1.19.

Фото: rockpapershotgun.com rockpapershotgun.com

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Сравнительно недавний пакет шейдеров, отделившийся от популярного BSL Shaders. Прежде всего, AstraLex Shaders отличается широкими настройки, которые позволяют изменить множество аспектов графики: от специфических оттенков освещения до эффектов пост-обработки. Например, небольшое затенение границ экрана, когда персонаж приседает. Отдельного упоминания заслуживает ночное небо, в котором зажигаются яркие, стилизованные созвездия.

rockpapershotgun.com

Пакет Beyond Belief Shaders не выделяется чем-то особенным на фоне многих других шейдеров: он просто делает игру более приятной, соблюдая хороший баланс между качеством и производительностью. Набор разработан на базе SEUS v11, однако Beyond Belief также включает в себя дополнительные параметры, вроде уменьшения насыщенности цвета по ночам и простенького эффекта сел-шейдинга.

rockpapershotgun.com

Если вам нужно великолепное освещение, то BSL Shaders — превосходный выбор. Это один из самых популярных пакетов шейдеров для Minecraft, и на то есть много причин. Отличный эффект глубины резкости, мягкое, четкое освещение, красивые отражения в воде, пушистые облака, широкий список настраиваемых параметров и приемлемые системные требования.

rockpapershotgun.com

Пакет Chocapic13’s Shaders наверняка знают даже те поклонники Minecraft, что никогда не пользовались шейдерами. Он и по сей день считается одним из лучших пакетов благодаря яркому, но сдержанному стилю и низким системным требованиям. Изменения в графике вряд ли шокируют владельцев мощных ПК, однако эти шейдеры делают мир Minecraft необъяснимо более мягким и расслабляющим.

rockpapershotgun.com

Complementary Shaders разработан на базе BSL Shaders для того, чтобы предоставить пользователям «максимально гладкий экспириенс». Пакет отличается высокой производительностью, поддержкой сторонних модов и настолько же широким простором для персонализации, как и BSL. Complementary Shaders можно установить в связке с Complementary Resource Pack, хотя и со стандартными текстурами игра выглядит замечательно.

rockpapershotgun.com

Continuum Shaders одно время пользовался репутацией самого впечатляющего пакета шейдеров для Minecraft за счет шикарного освещения и погодных эффектов. Правда, визуальное великолепие пакета вызывало настолько серьезные падения fps, что многие использовали его исключительно для красивых скриншотов. Но с тех пор технологии шагнули вперед, и сейчас Continuum Shaders работает без проблем. Да, пакет более требовательный, чем некоторые аналоги, но он предлагает достаточно настроек, чтобы оптимизировать производительность на разных компьютерах.

rockpapershotgun.com

DrDestens — совсем новый пакет по сравнению со многими другими в списке, но он может подойти тем, кто ищет легкие шейдеры чтобы немного разнообразить свои миры. Главный недостаток пакета и его ключевое преимущество — это полное отсутствие теней. Отсутствие необходимости рендера теней в реальном времени освобождает немало вычислительных ресурсов, что хорошо для слабых и устаревших машин.