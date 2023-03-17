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26 минут назад

Лучшие шейдеры для Minecraft 1.19

Мария Иванова

Minecraft всегда выглядела привлекательно, но некоторым игрокам принципиально не нравится примитивный, «квадратный» дизайн игры, который не имеет реалистичного освещения или погодных эффектов. Здесь в дело вступают фанатские пакеты шейдеров — они способны преобразить Minecraft до неузнаваемости. Портал rockpapershotgun.com подготовил подборку лучших шейдеров для версии 1.19.

Лучшие шейдеры для Minecraft 1.19
Фото: rockpapershotgun.comrockpapershotgun.com

AstraLex Shaders

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Сравнительно недавний пакет шейдеров, отделившийся от популярного BSL Shaders. Прежде всего, AstraLex Shaders отличается широкими настройки, которые позволяют изменить множество аспектов графики: от специфических оттенков освещения до эффектов пост-обработки. Например, небольшое затенение границ экрана, когда персонаж приседает. Отдельного упоминания заслуживает ночное небо, в котором зажигаются яркие, стилизованные созвездия.

rockpapershotgun.com

Beyond Belief Shaders

Пакет Beyond Belief Shaders не выделяется чем-то особенным на фоне многих других шейдеров: он просто делает игру более приятной, соблюдая хороший баланс между качеством и производительностью. Набор разработан на базе SEUS v11, однако Beyond Belief также включает в себя дополнительные параметры, вроде уменьшения насыщенности цвета по ночам и простенького эффекта сел-шейдинга.

rockpapershotgun.com

BSL Shaders

Если вам нужно великолепное освещение, то BSL Shaders — превосходный выбор. Это один из самых популярных пакетов шейдеров для Minecraft, и на то есть много причин. Отличный эффект глубины резкости, мягкое, четкое освещение, красивые отражения в воде, пушистые облака, широкий список настраиваемых параметров и приемлемые системные требования.

rockpapershotgun.com

Chocapic13’s Shaders

Пакет Chocapic13’s Shaders наверняка знают даже те поклонники Minecraft, что никогда не пользовались шейдерами. Он и по сей день считается одним из лучших пакетов благодаря яркому, но сдержанному стилю и низким системным требованиям. Изменения в графике вряд ли шокируют владельцев мощных ПК, однако эти шейдеры делают мир Minecraft необъяснимо более мягким и расслабляющим.

rockpapershotgun.com

Complementary Shaders

Complementary Shaders разработан на базе BSL Shaders для того, чтобы предоставить пользователям «максимально гладкий экспириенс». Пакет отличается высокой производительностью, поддержкой сторонних модов и настолько же широким простором для персонализации, как и BSL. Complementary Shaders можно установить в связке с Complementary Resource Pack, хотя и со стандартными текстурами игра выглядит замечательно.

rockpapershotgun.com

Continuum Shaders

Continuum Shaders одно время пользовался репутацией самого впечатляющего пакета шейдеров для Minecraft за счет шикарного освещения и погодных эффектов. Правда, визуальное великолепие пакета вызывало настолько серьезные падения fps, что многие использовали его исключительно для красивых скриншотов. Но с тех пор технологии шагнули вперед, и сейчас Continuum Shaders работает без проблем. Да, пакет более требовательный, чем некоторые аналоги, но он предлагает достаточно настроек, чтобы оптимизировать производительность на разных компьютерах.

rockpapershotgun.com

DrDestens MCShaders

DrDestens — совсем новый пакет по сравнению со многими другими в списке, но он может подойти тем, кто ищет легкие шейдеры чтобы немного разнообразить свои миры. Главный недостаток пакета и его ключевое преимущество — это полное отсутствие теней. Отсутствие необходимости рендера теней в реальном времени освобождает немало вычислительных ресурсов, что хорошо для слабых и устаревших машин.

rockpapershotgun.com
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