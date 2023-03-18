Как выжить в Sons of the Forest: 15 полезных советов новичкам

Sons of the Forest только вышла в ранний доступ, однако игра даже в незавершенном виде полна контента и различных механик. Портал rockpapershotgun.com собрал 15 советов для новичков, которые помогут начинающим игрокам выжить.

Фото: Steam Steam

Обыщите каждый контейнер на месте крушения

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Sons of the Forest начинается с того, что игрок приходит в себя на месте крушения. И первое, что нужно сделать — это собрать содержимое контейнеров, разбросанных по локации. Внутри можно найти много полезных предметов, от веревки до энергетических батончиков, медикаментов и консервного ножа, который позволит первое время питаться кошачьим кормом. Принимайтесь за изучение окружающего мира только после того, как набьете инвентарь.

Переключайтесь между предметами при помощи горячих клавиш

Первая версия Sons of the Forest, вышедшая в ранний доступ, заставляла игроков открывать инвентарь каждый раз, когда они хотели взять в руки другой предмет. Конечно, разработчики предусмотрели быстрый способ сменить экипировку, но сейчас в игре появились привычные горячие клавиши. С их помощью вы сможете быстро переключаться между оружием ближнего и дальнего боя.

Чтобы назначить горячую клавишу для предмета, откройте инвентарь и наведите курсор мыши на желаемый предмет. После этого нажмите на любую цифровую клавишу. После закрытия инвентаря вы сможете взять в руки предмет, нажав на выбранную клавишу. Кроме того, советуем запомнить, что клавиша G по умолчанию бросает предмет в руках на землю и закрывает меню готовки при взаимодействии с огнем.

Постройте первую базу поближе к реке

Есть несколько весомых причин для того, чтобы построить лагерь на реке. Во-первых, реки обеспечивают безграничный запас пресной питьевой воды. Во-вторых, противники не умеют плавать в глубокой воде, что позволит вам быстро найти укрытие в случае необходимости. Собрав ресурсы на месте крушения, откройте GPS-навигатор и направляйтесь к ближайшей реке: она станет отличным местом для костра и простенького убежища.

Постройте палатку, чтобы сохранять игру

В Sons of the Forest нет автоматического сохранения: для того, чтобы сохранить прогресс, игроку нужно отдохнуть в убежище. А самое простое убежище, которое можно построить в сжатые сроки и при скромных ресурсах — это палатка, для которой понадобится брезент и палка. Первый можно найти на месте крушение, второй — буквально где угодно. Если вы играете по сети, то каждому игроку понадобится собственная палатка.

Прикажите Кельвину собирать еду и другие материалы

Не игнорируйте компаньонов в Sons of the Forest. Вирджиния не сразу начнет доверять игроку, но Кельвин может помогать с самого начала. После того, как вы выручите оглохшего, контуженного солдата, он сможет выполнять простые приказы: от сбора палок, бревен и еды до расчистки площади под строения. Рекомендуем первым делом отправить его на рыбалку — голод представляет реальную угрозу в начале прохождения, поэтому простой источник рыбы станет серьезным подспорьем. Кельвину также можно приказать соорудить убежище, пока вы отправляетесь на поиски более экзотических ресурсов.

Срубайте деревья топором более эффективно

В большинстве прочих симуляторов выживания для того, чтобы срубить дерево, достаточно лишь нажать и удерживать клавишу мыши. Однако в Sons of the Forest топор реалистично вырубает куски древесины из бревна в зависимости от того, какую часть дерева вы рубите. Чтобы процесс проходил быстрее, не закликивайте одну и ту же точку: вместо этого равномерно обрабатывайте дерево по кругу.

Как можно быстрее отыщите 3D-принтер

3D-принтер — один из самых важных предметов в игре, и чем быстрее вы его найдете, тем лучше. Устройство находится в одной из пещер, отмеченных на вашем навигаторе, и использует смолу для создания уникальной экипировки и ресурсов, которые больше нигде не найти. Советуем сразу же скрафтить себе маску — она сможет отпугнуть наиболее опасных каннибалов в первые дни прохождения. Помимо этого, при помощи принтера можно создать сани или волокно, необходимое для крафтинга особой брони.

Если враги не атакуют сами, то держитесь от них подальше

Обитатели острова, где происходят события Sons of the Forest, обладают неожиданно сложным искусственным интеллектом. Они не всегда нападают на игрока: первое время мутанты будут лишь наблюдать за незнакомым существом. Если вы не хотите спровоцировать их, то постарайтесь не атаковать каннибалов, кроме как для самозащиты. Практически сразу после того, как вы нападете на мутантов, они станут гораздо более агрессивными и начнут нападать группами. Если вы вдруг наткнетесь на один из лагерей каннибалов, отметьте его в навигаторе на будущее, чтобы в будущем обходить его стороной.

Урон от атак ближнего боя повышается ручным трудом

На мини-карте, помимо иконок голода, жажды и усталости, есть также значок мускулистой руки — он обозначает физическую силу игрока. Чем больше вы занимаетесь трудом, вроде рубки деревьев и транспортировки бревен, тем выше она становится. А чем выше сила, тем больше урона начнут наносить атаки ближнего боя.

Полистайте справочник, чтобы посмотреть, что вы можете построить

В начале прохождения игрок получает несколько инструментов, и справочник — один из них. Его можно открыть в любой момент либо через инвентарь, либо нажатием горячей клавиши B. В справочнике содержатся инструкции по созданию построек, а также много другой полезной информации. Чтобы пролистать справочник, нажимайте на нижнюю часть открытой страниц, либо кликайте на закладки, которые переводят на конкретные категории зданий.

Помимо этого, справочник можно держать в разных руках, и это весьма важная деталь. Если вы держите его в правой руке, то книга подскажет, как построить простые сооружения, вроде стен, полов, лестниц и костров. Если взять справочник в левую руку, то он будет работать примерно так же, как в оригинальной The Forest: вы сможете выбрать более комплексные чертежи и разместить их в мире, чтобы потом просто складировать необходимые ресурсы в выбранной точке.

Не пожалейте времени на проектировку собственной базы

Система строительства в Sons of the Forest получилась гораздо более гибкой и амбициозной, чем в первой части. Конечно, возможность построить примитивную хижину по готовым чертежам соблазняет, но механика предоставляет большую свободу действий, если возводить строения в ручном режиме. Вы сможете индивидуально расположить каждое бревно и вырезать окна, что поможет сделать будущее убежище более комфортным и практичным.

Постарайтесь экономить боеприпасы

Вы вряд ли найдете амуницию (или оружие дальнего боя в принципе) в первый же день на острове, но имейте в виду, что она остается дефицитным ресурсом на протяжении всей игры. Боеприпасы, будь то стрелы для лука или патроны для револьвера и дробовика, не стоит тратить без хорошей причины. Придержите их до тех пор, пока вам не понадобится серьезная огневая мощь.

Отложите сюжет на потом — сначала изучите пещеры

После того, как вы построите свой первый лагерь, следующим этапом прохождения станет изучение маркеров, размеченных на карте. Зеленые отмечают важные сюжетные локации, поэтому если вы хотите отыскать пропавшего миллиардера поскорее, то именно они должны быть в приоритете. Но кроме них на карте также отмечены входы в пещеры, где нередко хранятся уникальные предметы: например, кислородная маска, лопата или гарпун. В некоторых также спрятан лут, который можно получить только при наличии определенных ключ-карт, разбросанных по территории острова. Советуем изучить эти пещеры, прежде чем продвигаться по основному сюжету.

Заготавливайте ресурсы на зиму

В Sons of the Forest, в отличие от первой части, реализована динамическая смена времени года. По мере приближения зимы дни будут становиться короче, а ночи — холоднее. Еда станет крайне дефицитным ресурсом, и мутанты начнут вести себя гораздо агрессивнее от голода. Из-за этого обязательно держите наступление зимы в уме и постарайтесь заранее подготовить запас пищи. Переждать холода будет проще, если вы озаботитесь постройкой надежного убежища. Еще до холодов желательно исследовать остров вдоль и поперек, т.к. зимой путешествовать будет сложнее.

Не надевайте золотую броню до финала игры