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54 минуты назад

Valve зарегистрировала торговую марку CS2. Выход новой Counter-Strike уже близко?

Чемпионат.comиещё 2

Известный инсайдер Gabe Follower, который специализируется на контенте по CS:GO и деятельности компании Valve, обнаружил информацию о регистрации торговых марок Counter-Strike и CS2.

Valve зарегистрировала торговую марку CS2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Valve пару часов назад зарегистрировали новые торговые марки для Counter-Strike и CS2, судя по всему действительно новое название?

Новые торговые марки Valve

Соцсети

Вероятно, Valve действительно готовит или сиквел CS:GO, или масштабное обновление культового шутера.

Слухи о переходе Counter-Strike на движок Source 2.0 ходят уже несколько лет — и, похоже, Valve готова сделать этот важный шаг. По данным известного киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, до 1 апреля 2023 года начнётся тестирование нового шутера.

Отличительной особенностью новой версии для киберспортсменов станет повышенная частота обновлений сервера — 128, как у Valorant.

Игры,Ричард Льюис,
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