Бесплатные игры на выходные: что скачать на ПК

До релиза ремейка Resident Evil 4 осталась всего неделя! Если вы не знаете, чем заняться в ожидании, то мы составили традиционную подборку бесплатных игр на эти выходные.

Фото: Steam Steam

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В Epic Games Store до 23 марта бесплатно раздают Warhammer 40,000: Gladius — пошаговую 4Х-стратегию во всем известном сеттинге. Имперской Гвардии, космодесантникам, оркам и некронам предстоит сразиться за господство над планетой Гладиус Прайм, оскверненной энергией Варпа. Для победы, разумеется, нужно занимать новые территории, изучать технологии, строить укрепления и завладевать могущественными артефактами. Каждая фракция имеет собственную сюжетную кампанию, а при покупке DLC к конфликту присоединятся Сестры битвы и Адептус Механикус.

Steam

Помимо этого, в Steam начался аттракцион невиданной щедрости. Gearbox Software до 23 марта бесплатно отдает Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Одно из лучших дополнений для Borderlands 2, где герои собрались на феерическую партию в Dungeons & Dragons, стало самостоятельной игрой. Поклонники серии не найдут для себя ничего нового, но, если вы вдруг не знакомы с франшизой, A Wonderlands One-shot Adventure — отличная возможность приобщиться к юмору вселенной Borderlands в его лучшей итерации.

Steam

Также в Steam стала бесплатной LandTraveller — RPG в открытом мире, которая вдохновлена Terraria. Игра предлагает исследовать яркий мир в поисках редких материалов и рецептов для крафтинга снаряжения, чтобы создать собственный замок мечты. Правда, игра находится в раннем доступе, и ее автор заявил, что из-за жизненных обстоятельств вынужден приостановить разработку: поэтому LandTraveller и стала бесплатной.

Steam

Lawnarchy — эксцентричная карточная игра, где игрокам предстоит испортить соседский газон, чтобы выиграть в конкурсе садового товарищества. Для этого необходимо аккуратно следить за своей лужайкой, нагло выкрадывать чужих гномов, проезжать по цветам соперников дорожным катком и швырять мусор через ограду. Lawnarchy обладает очаровательным визуальным дизайном и поддерживает не только матчи 1 на 1, но и формат «каждый сам за себя» с участием трех или четырех игроков.

Steam

Наконец, Lovebirb — необычный гибрид ритм-игры и симулятора свиданий, где простой воробей отправляется на поиски второй половинки. Но для того, чтобы завоевать руку и сердце роковой сороки или модной совы, читать диалоги и отвечать на вопросы предстоит в такт музыке. Многие пользователи Steam жалуются, что ритм-элемент Lovebirb получился даже чересчур сложным, но приятная графика и чувство юмора, возможно, искупают этот недостаток.