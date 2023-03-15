В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
32 минуты назад

EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24 — Константин Генич

Чемпионат.com

EA отказалась от российских комментариев в грядущей осенью EA Sports FC. Об этом рассказал телеведущий Константин Генич в «Коммент.Шоу» — сам выпуск ещё не вышел.

EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

EA Sports FC — это новое название футбольного симулятора издательства, которое придёт на смену FIFA. После очень продолжительного партнёрства EA и ФИФА пошли разными дорогами, не сумев договориться о новых условиях сотрудничества.

Впервые российские комментарии появились в 2007 году в FIFA 08. Тогда на озвучке были Василий Уткин, Юрий Розанов и Василий Соловьев. Смена на Константина Генича и Георгия Черданцева произошла в 2015 году с выпуском FIFA 16. Над каждой версией комментаторы трудились около трёх месяцев.

EA Sports FC выйдет осенью, а первые детали EA обещает раскрыть летом — скорее всего, в июле.

Игры,Юрий Розанов,Георгий Черданцев,Василий Уткин,Василий Соловьев,Константин Генич,ФИФА,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий