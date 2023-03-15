Украинские хакеры угрожают расправой за слив материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2

«Вся суть украинских хакеров: «позвоним с твоего номера прокурорам», угрозы семье и прочее. Человек еще не знает, что его уже сдеанонили [раскрыли личность — прим. ред.]. В любом случае, данный пост следует рассматривать как доказательство непричастности в возможных дальнейших дискредитирующих меня действиях».