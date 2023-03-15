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8 минут назад

Украинские хакеры угрожают расправой за слив материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2

Cq.ru

Nick Frost, администратор паблика «Вестник Того Самого Сталкера», ответственный за утечку материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2, начал получать угрозы от украинских хакеров.

Украинские хакеры угрожают расправой за слив материалов по S.T.A.L.K.E.R. 2
Фото: Cq.ruCq.ru

Судя по прикрепленной переписке, ему хотят устроить «веселый месяцок» путем различных подстав, включая вызов на домашний адрес наряда полиции. При этом Ник Фрост сообщил, что уже вычислил личность писавшего угрозы.

Nick Frost, администратор паблика «Вестник Того Самого Сталкера»

«Вся суть украинских хакеров: «позвоним с твоего номера прокурорам», угрозы семье и прочее. Человек еще не знает, что его уже сдеанонили [раскрыли личность — прим. ред.]. В любом случае, данный пост следует рассматривать как доказательство непричастности в возможных дальнейших дискредитирующих меня действиях».

Ранее в Сеть слили настоящие скриншоты из «Сталкера 2», а также концепт-арты мутантов , некоторые локации и женского персонажа. Заглавное фото: Eurogamer

Игры,Ник Фрост,
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