Власти США тратят деньги налогоплательщиков на обучение свиней видеоиграм

Сенатор от республиканской партии США Джони Эрнст раскритиковала правительство страны за расход бюджетных денег на сомнительные научные исследования с участием животных. Об этом сообщает издание The Washington Times.

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В частности, Эрнст обратила внимание на то, что за счет федерального финансирования в США проводились эксперименты по обучению свиней видеоиграм, которые политик назвала «Свайнкрафтом» на манер Minecraft. Кроме того, по данным Эрнст, правительством спонсировались исследования, в рамках которых дельфинов пытались научить общаться с людьми посредством сенсорных планшетов.

Сенатор требует, чтобы правительство приняло закон, обязывающий исследователей, использующих федеральный бюджет, указывать факт расходования денег налогоплательщиков в своих публикациях.