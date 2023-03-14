В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
39 минут назад

Власти США тратят деньги налогоплательщиков на обучение свиней видеоиграм

Газета.Ru

Сенатор от республиканской партии США Джони Эрнст раскритиковала правительство страны за расход бюджетных денег на сомнительные научные исследования с участием животных. Об этом сообщает издание The Washington Times.

Власти США тратят деньги налогоплательщиков на обучение свиней видеоиграм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В частности, Эрнст обратила внимание на то, что за счет федерального финансирования в США проводились эксперименты по обучению свиней видеоиграм, которые политик назвала «Свайнкрафтом» на манер Minecraft. Кроме того, по данным Эрнст, правительством спонсировались исследования, в рамках которых дельфинов пытались научить общаться с людьми посредством сенсорных планшетов.

Сенатор требует, чтобы правительство приняло закон, обязывающий исследователей, использующих федеральный бюджет, указывать факт расходования денег налогоплательщиков в своих публикациях.

Другим примером нерационального расхода госбюджета Эрнст назвала грант Минсельхоза США в размере $650 тыс., который ведомство выделило компании All Things Bugs на разведение мучных червей. All Things Bugs обещает разработать более быстрый и масштабный способ выращивания червей, чтобы после они использовались как аналог мяса.

Игры,Джони Эрнст,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий