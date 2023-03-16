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12 минут назад

Авторы The Last of Us рассказали о процессе переноса сюжета в сериал

Игромания.руиещё 2

Naughty Dog выпустила новый ролик из серии Building The Last of Us, в рамках которого рассказывают о трансформации игры в сериал HBO.

Авторы The Last of Us рассказали о процессе переноса сюжета в сериал
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Четвёртый выпуск передачи посвятили теме переноса основного сюжета проекта, причём в обсуждении приняли участие как актёры оригинала (Трой Бэйкер и Эшли Джонсон), так и звёзды нового шоу (Педро Паскаль и Белла Рэмзи).

Кроме того, об истории и мотивации персонажей рассказал и геймдиректор первоисточника Нил Дракманн, который выступил одним из шоураннеров второго проекта. В прошлых частях, кстати, повествовали о первых эпизодах адаптации, местной вселенной и её монстрах.

Сам сериал от HBO, который стал хитом сервиса, недавно подошёл к финалу первого сезона — авторы уже заявили, что на адаптацию сиквела уйдёт не менее пары дополнительных сезонов. Кроме того, о работе над девятом эпизодом рассказала и Эшли Джонсон, а кадры из него сравнили с игрой.

Игры,Нил Дракманн,Трой Бэйкер,Эшли Джонсон,Педро Паскаль,
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