Авторы The Last of Us рассказали о процессе переноса сюжета в сериал

Naughty Dog выпустила новый ролик из серии Building The Last of Us, в рамках которого рассказывают о трансформации игры в сериал HBO.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Четвёртый выпуск передачи посвятили теме переноса основного сюжета проекта, причём в обсуждении приняли участие как актёры оригинала (Трой Бэйкер и Эшли Джонсон), так и звёзды нового шоу (Педро Паскаль и Белла Рэмзи).

Кроме того, об истории и мотивации персонажей рассказал и геймдиректор первоисточника Нил Дракманн, который выступил одним из шоураннеров второго проекта. В прошлых частях, кстати, повествовали о первых эпизодах адаптации, местной вселенной и её монстрах.