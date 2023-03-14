Выход новой версии CS:GO на Source 2 ожидается «буквально на днях»

Известный датамайнер Максим GabeFollower Полетаев сообщил, что Valve добавила упоминание движка Source 2 в предрелизную версию своего шутера Counter-Strike: Global Offensive.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Обычно это происходит за день-два до обновления, поэтому Полетаев считает, что совсем скоро разработчики представят новый вариант CS:GO.

«Разработчики добавили Source 2 в DPR ветку (developers pre-release). Это, скорее всего, значит, что я ошибся на неделю, а обновление теперь выйдет БУКВАЛЬНО на днях».

В комментариях также напомнили, что чаще всего Valve выпускает апдейты для CS:GO в среду и четверг, что совпадает с предположениями GabeFollower.