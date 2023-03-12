CS:GO снова обновила рекорд пикового онлайна в Steam

Шутер CS:GO уже в шестой раз с начала года обновляет свой рекорд пикового онлайна в Steam. 4 марта в CS:GO одновременно оказались 1 365 274 человека. А 11 марта в игре уже одновременно находилось 1 420 183 уникальных пользователя.

Фото: VALVE VALVE

Пиковый онлайн CS:GO в Steam

STEAM DB

Напомним: 26 февраля онлайн в шутере от Valve превысил 1,355 млн игроков. Рост популярности экшена во многом связан со слухами о его переходе на движок Source 2.0. По данным известного киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, до 1 апреля 2023 года начнётся тестирование нового боевика.