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40 минут назад

CS:GO снова обновила рекорд пикового онлайна в Steam

Чемпионат.com

Шутер CS:GO уже в шестой раз с начала года обновляет свой рекорд пикового онлайна в Steam. 4 марта в CS:GO одновременно оказались 1 365 274 человека. А 11 марта в игре уже одновременно находилось 1 420 183 уникальных пользователя.

CS:GO снова обновила рекорд пикового онлайна в Steam
Фото: VALVEVALVE

Пиковый онлайн CS:GO в Steam

STEAM DB

Напомним: 26 февраля онлайн в шутере от Valve превысил 1,355 млн игроков. Рост популярности экшена во многом связан со слухами о его переходе на движок Source 2.0. По данным известного киберспортивного журналиста Ричарда Льюиса, до 1 апреля 2023 года начнётся тестирование нового боевика.

Предполагается, что Counter-Strike на новом движке — это колоссальных размеров апдейт для Counter-Strike: Global Offensive. Обновление настолько масштабное, что после него игру могут переименовать, хотя источники сомневаются в финальном названии. Рабочее названия, судя по всему, Counter-Strike 2 — но вряд ли игру назовут именно так.

Игры,Ричард Льюис,
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