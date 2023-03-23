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25 минут назад

Сервета GTA 5 RP: подборка лучших для ролевой игры по сети

Мария Иванова

Ролевые серверы — весьма популярный способ играть в Grand Theft Auto V по сети. Пользовательские проекты прошли долгий путь от нишевых модов до весьма крупных франшиз, которые привлекают тысячи игроков и разрабатывают собственные обновления не хуже разработчиков оригинальной игры. Рассказываем о пяти лучших ролевых серверах для GTA 5.

Сервета GTA 5 RP: подборка лучших для ролевой игры по сети
Фото: SteamSteam

GTA5RP

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Пожалуй, один из самых популярных русскоязычных ролевых серверов. Он обладает огромным онлайном, активным сообществом, множеством социальных механик и отзывчивой администрацией. Правда, при игре на GTA5RP стоит быть готовым к очередям на логин по вечерам и тому, что владельцы сервера заметно мотивируют тратить реальные деньги на микротранзакции — зарабатывать в игре не так просто.

Grand Role Play

Grand Role Play — яркий конкурент GTA5RP, который может похвастать не менее активным сообществом игроков. Администрация сервера регулярно проводит игровые события и внедряет новый контент (от машин до механик). Онлайн не такой уж и большой, но более чем достаточный: сейчас проект держит всего несколько серверов.

RADMIR RP

Еще один достойный сервер, который, по мнению некоторых ветеранов role-play, претендует на титул лучшего. RADMIR RP имеет продвинутые социальные механики, большой онлайн и регулярные контентные обновления: через собственный лаунчер разработчики даже реализовали механику боевого пропуска, который награждает игроков за прокачку.

SMOTRArage

Сервер скандально известного автомобильного блогера Давидыча, построенный на базе Rage Multiplayer. SOMTRArage — не самый крупный ролевой сервер, но он поддерживает активность в районе тысячи игроков. Можно как просто наслаждаться многопользовательской игрой, так и вступить в одну из фракций, чтобы пробиться из низов в верхушку рейтинга игроков.

Arizona Role Play

Популярный сервер для тех, кто предпочитает именно отыгрыш роли. В Arizona Role Play необязательно быть бандитом или полицейским: игроки могут просто исследовать мир и зарабатывать на жизнь, например, работой на ферме или стройке. Разработчики проекта регулярно выпускают массивные обновления и поддерживают активную коммуникацию, да и онлайн, как правило, солидный.

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