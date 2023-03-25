Не только Atomic Heart: 10 лучших игр про СССР

Советский Союз уже давно привлекает как отечественных, так и зарубежных разработчиков видеоигр. Это богатый сеттинг, который хорошо подходит как для исторических сюжетов, так и для более фантастических проектов: Atomic Heart — наглядное тому доказательство. Но если вам хочется погрузиться в антураж СССР еще глубже, мы собрали подборку лучших игр, разворачивающихся в Советском Союзе.

Фото: Steam Steam

Mother Russia Bleeds

Видео дня

Mother Russia Bleeds — без пяти минут образцовая игра Devolver Digital. Хороший пиксель-арт, запредельные объемы насилия, старомодный геймплей и клюквенный, совершенно беспощадный трэш. Чтобы распутать заговор могущественной организации, игроку предстоит пройти через тюрьмы, кишащие мутантами канализации, секретные лаборатории, ночные клубы и улицы Москвы в непрекращающемся плохом трипе. Mother Russia Bleeds нельзя назвать идеальным битемапом, но безумная фантазия авторов делает прохождение по меньшей мере зрелищным.

Steam

Kholat

Kholat посвящена одному из самых загадочных происшествий советских времен — трагедии на перевале Дятлова. В 1959 году группа туристов-лыжников отправилась в поход по Северному Уралу, но месяц спустя их обезображенные тела были найдены на склоне горы Холат-Сяхыл. Согласно официальной версии, причиной гибели группы стало стихийное бедствие, но Kholat придерживается более паранормальной теории. Игроку предстоит не только погрузиться в воспоминания участников похода, озвученные актером Шоном Бином, но и научиться ориентироваться в дикой местности при помощи карты и компаса.

Steam

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

На фоне традиционного для Metal Gear Solid абсурда об этом можно легко забыть, но, по факту, значительная часть событий Snake Eater разворачивается в СССР. Если точнее, в вымышленном военном городке Целиноярске, находящемся на территории Таджикистана. Именно там Снейку предстоит одолеть электрического полковника Волгина, который намерен свергнуть Хрущева, чтобы передать власть Брежневу и Косыгину. Простой советский офицер Револьвер Оцелот, китайская шпионка Ева и человекоподобный робот под названием «Шагоход» идут бонусом.

You Are Empty

You Are Empty — типичный низкобюджетный шутер второй половины нулевых, который неожиданно приобрел культовый статус среди русскоязычной аудитории. Сюжет происходит в альтернативной версии СССР, где дорога к светлому коммунистическому будущему обернулась катастрофой, когда советские ученые создали таинственное устройство, объединяющее всех людей в единый разум. Впрочем, You Are Empty запоминается не историей или игровым процессом, а правдоподобным антуражем советских городов, улочек и квартир, воссозданных с любовью.

«Партизаны 1941»

«Партизаны 1941» — это тактическая стратегия в реальном времени, вдохновленная почившей серией Commandos. Игроку предстоит примерить на себя роль командира Красной Армии, сбежавшего из плена, и сколотить собственный партизанский отряд в самый тяжелый период Великой Отечественной. Тактика с элементами скрытности всегда была весьма нишевым жанром, но разработчики неплохо справились со своей задачей — «Партизаны 1941» понравятся тем, кто давно скучал по Commandos.

Steam

Twilight Struggle

Twilight Struggle — не совсем видеоигра. Это цифровой порт культовой настольной игры, которая считается одной из величайших стратегий для двух игроков. Холодная война между СССР и США представлена в виде карточной игры, где обе стороны по очереди разыгрывают карты, чтобы завоевать как можно больше влияния над разными регионами планеты. Обе страны имеют собственную колоду карт, поэтому Twilight Struggle поощряет игрока за безупречное знание способностей оппонента. Со стороны она может выглядеть невзрачно, но, поверьте, интересные механики и глубина стратегии заставляют быстро забыть об архаичном визуальном дизайне.

Steam

Papers, Please

Формально все государства в Papers, Please вымышлены, но в Арстотцке, на границе которой работает главный герой, тяжело не увидеть аллюзию на СССР и другие государства коммунистического блока. Странные законы, множество слоев бюрократии, строгость, охота за предателями и множество маленьких человеческих трагедий — или счастливых случаев. Игроку предстоит лишь проверять документы и решать, пропустить ли очередного человека через границу, но его решения порой серьезно влияют на чужие жизни. Не будем ничего спойлерить: просто поиграйте в Papers, Please сами, если вы еще не.

Steam

Singularity

Singularity была, пожалуй, самым любопытным проектом Raven Software. Шутер в альтернативном СССР, главный герой которого прибывает на остров Каторга-12 и получает способность изменять течение времени при помощи специальной перчатки. По изначальной задумке разработчиков, она могла старить или, напротив, восстанавливать целые секции мира, трансформируя руины научного комплекса прямо на глазах игрока… Но Singularity стала жертвой непомерных амбиций разработчиков. Кое-как выбравшись из производственного ада, игра оказалась весьма посредственным шутером, в центре которого лежала необычная идея.

Steam

Assassin’s Creed Chronicles

Assassin’s Creed пережила немало на своем веку, но только самые преданные поклонники серии помнят о Chronicles — спин-офф трилогии, которая перенесла приключения благородных убийц в формат платформера. Первая игра разворачивалась в древнем Китае, вторая — в Индии времен британской колонизации, а третья — сразу после Октябрьской революции в России. По версии Ubisoft, конечно же, установление советской власти не обошлось без тамплиеров: именно они казнили Николая II. Протагонисту же предстоит спасти Анастасию Романову от Троцкого, который преследует княжну, чтобы завладеть артефактом Предтеч.

Steam

Call of Duty 2

Наконец, Call of Duty 2, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор остается одним из самых зрелищных шутеров в сеттинге Великой Отечественной. Не зря большинству игроков ярче всего запомнилась именно советская кампания: от защиты Москвы до сражений в заснеженном Сталинграде, которые заканчиваются эффектным штурмом здания городского совета. Недавняя Vanguard вновь вернулась к событиям советской кампании, но слишком уж ушла куда-то в супергероику — вторая часть же подает сталинградские бои без перегибов.