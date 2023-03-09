Успех Hogwarts Legacy подтолкнул WB к расширению мира «Гарри Поттера»

Успехи Hogwarts Legacy подтолкнули Warner Bros. Discovery к расширению вселенной «Гарри Поттера» — на это намекнул финансовый директор компании Гуннар Виденфельс.

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Об этом он упомянул в рамках общения с инвесторами. По его словам, положительные показатели свежей игры выступают доказательством, что у этого мира ещё есть много потенциала для развития. И авторы «только начали» заниматься этим вопросом.

В чём конкретно будет выражаться подобное расширение — непонятно, но в теории можно предположить, что речь идёт о сиквеле игры. Кроме того, в сети уже какое-то время ходят слухи о создании сериала во вселенной. Его, кстати, хотел бы увидеть исполнитель роли Рона Уизли — Руперт Гринт.