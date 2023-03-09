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15 минут назад

WB планирует расширить мир «Гарри Поттера» из-за успеха Hogwarts Legacy

Игромания.ру

Успехи Hogwarts Legacy подтолкнули Warner Bros. Discovery к расширению вселенной «Гарри Поттера» — на это намекнул финансовый директор компании Гуннар Виденфельс.

Успех Hogwarts Legacy подтолкнул WB к расширению мира «Гарри Поттера»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Об этом он упомянул в рамках общения с инвесторами. По его словам, положительные показатели свежей игры выступают доказательством, что у этого мира ещё есть много потенциала для развития. И авторы «только начали» заниматься этим вопросом.

В чём конкретно будет выражаться подобное расширение — непонятно, но в теории можно предположить, что речь идёт о сиквеле игры. Кроме того, в сети уже какое-то время ходят слухи о создании сериала во вселенной. Его, кстати, хотел бы увидеть исполнитель роли Рона Уизли — Руперт Гринт.

Ранее стало известно, что Hogwarts Legacy обошла по стартовым продажам Call of Duty, Elden Ring и Red Dead Redemtion 2 в Европе.Кроме того, недавно для игры вышел новый патч, который исправляет ошибку с прохождением одного из дополнительных квестов (Takes the Biscuit), убирает различные баги и улучшает производительность.

Игры,Руперт Гринт,Гарри Поттер,
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