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29 минут назад

Бесплатные игры PS Plus за март уже можно скачать

Чемпионат.com

Sony обновила игры в подписке PS Plus Essential. С сегодняшнего дня можно бесплатно забрать Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein. Проекты будут доступны до 3 апреля.

Бесплатные игры PS Plus за март уже можно скачать
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Последняя выпущенная часть популярной франшизы. Шутер получился местами спорный, однако аудитория всё равно полюбила его. Авторы периодически добавляют в проект свежий контент.

Minecraft Dungeons (PS4)

Ролевой экшен во вселенной Minecraft. В отличие от предшественницы, в Minecraft Dungeons нельзя создавать предметы и ставить блоки. Вместо этого авторы сделали акцент на экшене и исследованиях.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Code Vein (PS4)

Экшен с аниме-стилистикой от третьего лица, разворачивающийся в открытом мире. Авторы проекта вдохновлялись Dark Souls, God Eater 3 и другими играми.

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