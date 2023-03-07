Бесплатные игры PS Plus за март уже можно скачать

Sony обновила игры в подписке PS Plus Essential. С сегодняшнего дня можно бесплатно забрать Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein. Проекты будут доступны до 3 апреля.

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Battlefield 2042 (PS4, PS5)

Последняя выпущенная часть популярной франшизы. Шутер получился местами спорный, однако аудитория всё равно полюбила его. Авторы периодически добавляют в проект свежий контент.

Minecraft Dungeons (PS4)

Ролевой экшен во вселенной Minecraft. В отличие от предшественницы, в Minecraft Dungeons нельзя создавать предметы и ставить блоки. Вместо этого авторы сделали акцент на экшене и исследованиях.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Code Vein (PS4)