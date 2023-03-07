Бесплатные игры PS Plus за март уже можно скачать

Sony обновила игры в подписке PS Plus Essential. С сегодняшнего дня можно бесплатно забрать Battlefield 2042, Minecraft Dungeons и Code Vein. Проекты будут доступны до 3 апреля.
Battlefield 2042 (PS4, PS5)
Последняя выпущенная часть популярной франшизы. Шутер получился местами спорный, однако аудитория всё равно полюбила его. Авторы периодически добавляют в проект свежий контент.
Minecraft Dungeons (PS4)
Ролевой экшен во вселенной Minecraft. В отличие от предшественницы, в Minecraft Dungeons нельзя создавать предметы и ставить блоки. Вместо этого авторы сделали акцент на экшене и исследованиях.
Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.
Code Vein (PS4)
Экшен с аниме-стилистикой от третьего лица, разворачивающийся в открытом мире. Авторы проекта вдохновлялись Dark Souls, God Eater 3 и другими играми.