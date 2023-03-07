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23 минуты назад

Ностальгия и отличный контент: критики оценили Dead Cells: Return to Castlevania

Игромания.ру

Для хардкорного двухмерного рогалика Dead Cells вышло дополнение Return to Castlevania, которое добавило в игру замок Дракулы, новое вооружение и врагов, а также новые костюмы и альтернативный саундтрек.

Критики дали хорошие оценки Dead Cells: Return to Castlevania
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Реакция критиков на Dead Cells: Return to Castlevania оказалась хорошей. На Metacritic PC-версия получила 85 баллов, а на OpenCritic — 87 баллов.

Критики отмечают, что дополнение понравится поклонникам как Dead Cells, так и серии Castlevania. Оно предлагает большое количество контента и фантастическую музыку. Издание GameGrin назвало Return to Castlevania «глотком свежего воздуха», а Twinfinite — «лучшим существующим дополнение для Dead Cells».

Издание Worth Playing отмечает высокий ценник DLC, почти 10 долларов, но считает его оправданным. Журналист также подчёркивает, что дополнение может произвести большее впечатление именно на тех, кто уже знаком с серией Castlevania, так как в нём много ностальгии. Новые биомы и битвы с боссами он назвал «чертовски хорошими».

А ещё, по словам We Got This Covered, Return to Castlevania отлично подходит для новых игроков Dead Cells. Журналист Polygon считает свежее дополнение «одним из самых отполированных» и надеется, что разработчики возьмутся за кроссоверы с другими «временно бездействующими» франшизами.

Dead Cells: Return to Castlevania доступно на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Игроки смогут сыграть и за Рихтера Бельмонта — если отыщут секретный уровень.

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