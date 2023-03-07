Критики дали хорошие оценки Dead Cells: Return to Castlevania

Для хардкорного двухмерного рогалика Dead Cells вышло дополнение Return to Castlevania, которое добавило в игру замок Дракулы, новое вооружение и врагов, а также новые костюмы и альтернативный саундтрек.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Реакция критиков на Dead Cells: Return to Castlevania оказалась хорошей. На Metacritic PC-версия получила 85 баллов, а на OpenCritic — 87 баллов.

Критики отмечают, что дополнение понравится поклонникам как Dead Cells, так и серии Castlevania. Оно предлагает большое количество контента и фантастическую музыку. Издание GameGrin назвало Return to Castlevania «глотком свежего воздуха», а Twinfinite — «лучшим существующим дополнение для Dead Cells».

Издание Worth Playing отмечает высокий ценник DLC, почти 10 долларов, но считает его оправданным. Журналист также подчёркивает, что дополнение может произвести большее впечатление именно на тех, кто уже знаком с серией Castlevania, так как в нём много ностальгии. Новые биомы и битвы с боссами он назвал «чертовски хорошими».

А ещё, по словам We Got This Covered, Return to Castlevania отлично подходит для новых игроков Dead Cells. Журналист Polygon считает свежее дополнение «одним из самых отполированных» и надеется, что разработчики возьмутся за кроссоверы с другими «временно бездействующими» франшизами.