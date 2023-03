Критики дали хорошие оценки Dead Cells: Return to Castlevania

А ещё, по словам We Got This Covered, Return to Castlevania отлично подходит для новых игроков Dead Cells. Журналист Polygon считает свежее дополнение «одним из самых отполированных» и надеется, что разработчики возьмутся за кроссоверы с другими «временно бездействующими» франшизами.