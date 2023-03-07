В файлах обновления Dota 2 найдены упоминания новой версии Counter-Strike

Пользователь под ником Gabe Follower 2 сообщил о том, что в файлах обновления Dota 2 были найдены упоминания новой версии Counter-Strike на движке Source 2.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В качестве доказательства он поделился несколькими изображениями. В строках кода упоминаются кейсы и ключи от кейсов, несколько карт, некая StickerKit (пользователи думают, что с её помощью можно будет удалять и редактировать внутриигровые стикеры), PaintKit, SprayKit, UnusualLoot (может относиться к редкой косметике, как в Team Fortress 2) и не только.

Игромания.ру

Игромания.ру

Кроме того, всего несколько часов назад Valve внесла несколько изменений в хранилища Counter-Strike: Global Offensive в SteamDB.