В файлах обновления Dota 2 найдены упоминания новой версии Counter-Strike

Пользователь под ником Gabe Follower 2 сообщил о том, что в файлах обновления Dota 2 были найдены упоминания новой версии Counter-Strike на движке Source 2.
В качестве доказательства он поделился несколькими изображениями. В строках кода упоминаются кейсы и ключи от кейсов, несколько карт, некая StickerKit (пользователи думают, что с её помощью можно будет удалять и редактировать внутриигровые стикеры), PaintKit, SprayKit, UnusualLoot (может относиться к редкой косметике, как в Team Fortress 2) и не только.
Кроме того, всего несколько часов назад Valve внесла несколько изменений в хранилища Counter-Strike: Global Offensive в SteamDB.
Напомним, что ранее о существовании Counter-Strike на движке Source 2 рассказал журналист Ричард Льюис, отметив, что она буквально «не за горами». Бета-тестирование шутера якобы может начаться уже в этом месяце.