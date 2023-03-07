В России захотели создать полезную для реальной жизни игру

«У игроков должна появиться возможность выбирать военные специальности и виды вооруженных сил РФ, чтобы понимать особенности ведения тактических боев и использования разных вооружений. Оружие в игре должно вести себя так же, как и в реальной жизни, то есть заклинивать, перегреваться, изнашиваться, а главное — иметь свои отличительные характеристики, влияющие на время перезарядки или способ прицеливания. Для этого разработчикам необходимо будет уделить особое внимание реалистичной баллистике и физике пробитий. В результате игрок научится поражать цели, учитывая особенности локации, видимость, направление ветра и погодные условия, а также используя данные со спутников и с дронов, чтобы ориентироваться на местности и выбирать наиболее оптимальные позиции для ведения огня на близких и дальних дистанциях», — сказал Михаил Пименов.