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1 час назад

Глобальный патч 7.33 выйдет в Dota 2 в конце апреля

Чемпионат.comиещё 1

Разработчики Dota 2 сообщили, что большое балансное обновление 7.33 будет добавлено в игру в конце следующего месяца.

Глобальный патч 7.33 выйдет в Dota 2 в конце апреля
Фото: СкриншотСкриншот

Точная дата не сообщается, но вероятнее всего, патч выйдет до 26 апреля, поскольку в этот день начинается Berlin Major 2023 — и вряд ли Valve планирует ощутимо менять баланс игры во время столь важного турнира.

Многие ждали релиза патча 7.33 сегодня, однако вместо этого Valve выпустила небольшой апдейт 7.32е. Он почти не затронул ключевые аспекты механики игры, а лишь изменил характеристики ряда персонажей и предметов.

Помимо этого, обновление «Смертная расплата» добавило в игру тематический режиме в новым героем Muerta и новые функции для обладателей платной подписки Dota Plus.

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