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36 минут назад

Paradox анонсировала градостроительный симулятор Cities: Skylines II

Газета.Ru

Студия Colossal Order и издатель Paradox Interactive анонсировали градостроительный симулятор Cities: Skylines II — продолжение оригинальной игры 2015 года. Об этом сообщает портал IGN.

Paradox анонсировала градостроительный симулятор Cities: Skylines II
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разработчики пообещали, что игрокам будут предоставлены широкие возможности по развитию своего виртуального города, и назвали Cities: Skylines II «самым реалистичным градостроительным симулятором на абсолютно новом уровне».

Вместе с тем был опубликован кинематографичный трейлер игры, в котором не был показан игровой процесс Cities: Skylines II.

Представленная в рамках презентации Paradox 2023, Cities: Skylines II не будет представлена на консолях прошлого поколения и выйдет исключительно на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Релиз состоится в 2023 году. Также заявлено, что подписчики Game Pass смогут играть в нее бесплатно с первого дня выхода.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Rockstar выпустит GTA VI в конце 2024 года.

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