В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
26 минут назад

Virtus.pro перевела двух игроков по Dota 2 в запас

Чемпионат.comиещё 2

Российский клуб Virtus.pro изменит состав по Dota 2 перед второй частью сезона Dota Pro Circuit 2023.

Virtus.pro перевела двух игроков по Dota 2 в запас
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На первом этапе керри Александр krylat Крылатов и саппорт пятой позиции Андрей Dukalis Куропаткин. Кто их заменит, пока не сообщается, хотя в клубе уверяют, что «круг кандидатов чётко определён».

Руководитель направления Dota 2 Александр StrangeR Соломонов поблагодарил игроков за работу и назвал решение о заменах непростым.

«Чтобы развеять возможные слухи, сразу отмечу, что в команде не было конфликтов или непреодолимых разногласий. Решение о переводе Александра и Андрея в запас связано с появившимися возможностями рассмотреть новых игроков в команду, которые могут нас усилить, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Решение непростое, но необходимое».

Соломонов также отметил, что сделали объявление о заменах так быстро, как это было возможно, чтобы Крылат и Дукалис смогли найти себе новые команды перед Dota Pro Circuit 2023: Tour 2.

Текущий состав Virtus.pro по Dota 2:

  • Илья Squad1x Кувалдин;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Олег sayuw Каленбет.

Ранее инсайдеры предположили, что ушедших игроков заменят Артём fng Баршак и Илья Kiritych Ульянов, который сегодня утром покинул Nemiga Gaming.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий