Virtus.pro перевела двух игроков по Dota 2 в запас

«Чтобы развеять возможные слухи, сразу отмечу, что в команде не было конфликтов или непреодолимых разногласий. Решение о переводе Александра и Андрея в запас связано с появившимися возможностями рассмотреть новых игроков в команду, которые могут нас усилить, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Решение непростое, но необходимое».