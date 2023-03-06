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1 час назад

В игре «Мир танков» стартовал 10-й сезон с новым Боевым пропуском

Чемпионат.comиещё 1

Авторы онлайн-игры о танковых сражениях «Мир танков» (так на территории России и СНГ теперь называется World of Tanks) представили X сезон Боевого пропуска.

В «Мире танков» стартовал 10-й сезон с новым Боевым пропуском
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С 6 марта по 5 июня игроки смогут получить уникальные награды, среди которых новое оборудование «Трофейная закалка», прогрессионные 3D-стили и многое другое. Главными танками кампании станут Rinoceronte, Maus и UDES 15/16, оформленные в пустынном стиле.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Танков. Официальный видеоканал». Права на видео принадлежат Lesta Games.

Зарабатывая жетоны в трёх главах пропуска и за сбор элементов коллекции (новая механика, объединяющая награды одного типа), игроки смогут получить редкую технику и ряд других тематических улучшений.

По завершении трёх основных глав игрок получит доступ к разделу с наградами, где сможет обменять очки Боевого пропуска на прогрессионные стили и уникальных членов экипажа из прошлых сезонов.

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