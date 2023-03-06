В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
19 минут назад

Вышел первый фильм по вселенной Atomic Heart

Газета.Ru

Режиссер-энтузиаст с YouTube-канала Shutter Authority снял короткометражный фильм по мотивам игры Atomic Heart.

Энтузиаст снял короткометражный фильм по мотивам Atomic Heart
Фото: YouTube.com/@ShutterAuthorityYouTube.com/@ShutterAuthority

В фильме, продолжительность которого составила около четырех минут, показана реальность, в которой роботы из Atomic Heart существуют в настоящей жизни.

Как признается режиссер, имя которого Рагхав, фильм снят при материальной поддержке авторов Atomic Heart — студии Mundfish и издателя Focus Entertainment. За графические эффекты отвечал сам Рагхав.

В фильме можно увидеть многих роботов из Atomic Heart, среди которых Вовчик, Вертушок, полимерные монстры и другие.

Atomic Heart — это компьютерная игра, в которой действие проходит в альтернативном СССР. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. Официально поиграть в Atomic Heart в СНГ можно только на ПК на площадке VK Play.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что вице-премьер Украины потребовал от Valve, Sony и Microsoft запретить продажи Atomic Heart.

Игры,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий