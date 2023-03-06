Энтузиаст снял короткометражный фильм по мотивам Atomic Heart

Режиссер-энтузиаст с YouTube-канала Shutter Authority снял короткометражный фильм по мотивам игры Atomic Heart.

Фото: YouTube.com/@ShutterAuthority YouTube.com/@ShutterAuthority

В фильме, продолжительность которого составила около четырех минут, показана реальность, в которой роботы из Atomic Heart существуют в настоящей жизни.

Как признается режиссер, имя которого Рагхав, фильм снят при материальной поддержке авторов Atomic Heart — студии Mundfish и издателя Focus Entertainment. За графические эффекты отвечал сам Рагхав.

В фильме можно увидеть многих роботов из Atomic Heart, среди которых Вовчик, Вертушок, полимерные монстры и другие.

Atomic Heart — это компьютерная игра, в которой действие проходит в альтернативном СССР. Игра доступна на консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S, а также на ПК. Официально поиграть в Atomic Heart в СНГ можно только на ПК на площадке VK Play.