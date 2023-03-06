Релиз The Last Worker состоится 30 марта

Сюжет игры разворачивается в мрачном мире будущего, который основан на комиксах Майка Макмэхона («Судья Дредд, 2000 г. н.э.»). Главный герой — обычный работник крупной торговой корпорации Курт, который вместе с помощником роботом распределяют товары по складу. Но однажды на Курта выходят активисты, которые планируют разрушить Джунгли изнутри.

Судя по трейлеру, игра будет довольно мрачно и в ней будет много нецензурной речи. The Last Worker выйдет на PC (в Steam, Epic Games Store и GOG), PlayStation 5, Nintendo Switch и Xbox Series. Игра будет поддерживать устройства виртуальной реальности Quest 2, PS VR2 и PCVR. В игре будет русская локализация (интерфейс и субтитры).